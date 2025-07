Santiago Segura atiza a los críticos que hablan mal de sus películas: “Que te den”

La imagen pública de Santiago Segura ha cambiado mucho desde que su rostro se diera a conocer con ‘El día de la bestia’ y alcanzara la fama máxima con ‘Torrente’. Su inclinación en los últimos años hacia la comedia familiar y, sobre todo, algunos comentarios políticos, han hecho que crezcan sus haters, incluso los hay que dicen que Torrente no era una parodia, sino que mostraba realmente cómo piensa su autor. Exagerados hay en todos los lados. Y en Twitter más.

Pero lo que sí es cierto es que el actor, director y productor no se suele cortar nada a la hora de hacer declaraciones. Y lo ha vuelto a demostrar en el programa de la Cadena SER, ‘Transmite la SER’, donde fue a presentar la quinta entrega de ‘Padre no hay más que uno’.

Ante el micrófono amarillo, como indican en la web de la cadena de radio, dejó muy claro lo que piensa de los críticos de cine que hablan mal de sus películas: "Si no te gusta, pues que te den, pero no insultes a 2 millones de personas que van cada verano porque no sean tus colegas". "Yo adoro a Fellini y me gusta mucho Ozu, pero joder, si de repente puedo disfrutar de una película de Jim Carrey, pues oye, perdóname. No tengo que pedir perdón a nadie", espetó el creador.

¿Por qué Carlos Herrera rechazó salir en ‘Torrente’?

Pese al éxito de la saga ‘Torrente’, hay un famoso que rechazó participar en esta serie de películas: Carlos Herrera. Al parecer, el veterano comunicador declinó la propuesta de Santiago Segura, aunque tal y como ha revelado el actor y director de cine, él sí quería aparecer en pantalla.

En palabras de Santiago Segura, "según Carlos Herrera y su hijo, fue Mariló porque él estaba dispuesto a hacer de villano y fue su exmujer la que dijo no", algo que le sorprendió porque "era muy fan de la saga Torrente".

Quien también rechazó a Santiago Segura fue Álex de la Iglesia. "Me dijo que sí, pero luego me llamó un día y me dijo 'Oye, que se lo he comentado a mi madre y me ha dicho que yo soy un director, que no soy un payaso' y yo le dije 'pero tío, si está Fernando Trueba, que tiene un Oscar”.