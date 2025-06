Ver pelis de miedo puede ayudarte a quemar calorías: la ciencia lo confirma

¿Te gustan las pelis de terror? Pues puede que esta afición te ayude a mejorar tu composición corporal.

Un estudio de la Universidad de Westminster ha concluido que asustarse durante el visionado de una película de terror puede hacerte quemar hasta 150 kilocalorías, lo mismo que una caminata de unos 30 minutos.

Esto se debe a que la tensión que se experimenta acelera el ritmo cardiaco y el metabolismo, que a su vez incrementan el gasto energético. Así que, de alguna forma, ver pelis de miedo puede ser hasta aconsejable para la salud.

Pero el resultado de este estudio no se debe sobredimensionar. Ver una película de terror no es comparable en ningún momento a realizar actividad física. Además, si durante el visionado de la película bebes un refresco o comes palomitas, la balanza de la ingesta y consumo de calorías se desequilibrará por completo.

En conclusión, ahora tienes un motivo más para seguir disfrutando de ver películas de terror o jugar a videojuegos de este género, pero si estás interesado en quemar calorías, priman el deporte y la actividad física.