Hugo Silva desmonta los viejos roles masculinos: "La sensibilidad está empezando a estar en valor"

En los últimos tiempos hay un debate abierto sobre las viejas y las nuevas masculinidades. Tipos fuertes y duros versus hombres sensibles. El cine y la televisión son una muestra de ello, con una nueva hornada de actores, como Pedro Pascal, Paul Mescal o Alexander Skarsgard, que rompen con los clásicos estereotipos. También sucede en España.

El intérprete Hugo Silva se encuentra inmerso en la promoción de su nueva película, 'La buena suerte', dirigida por Gracia Querejeta, y en una de las entrevistas se ha dedicado a analizar este cambio de paradigma en los hombres.

"Yo me acuerdo cuando era pequeño y oía: 'Es que este niño es muy sensible', y pensaba: 'Joer, no quiero ser sensible, yo quiero ser fuerte, yo quiero ser duro. No quiero ser alguien sensible, porque es alguien que sufre, alguien débil'. Y con el tiempo te das cuenta de que todo lo contrario. La gente sensible tiene un superpoder, y es algo que ahora creo que está empezando a estar en valor y me parece maravilloso", ha asegurado.

"Pero, sobre todo, para mí es qué te llama la atención en la vida, qué es lo que te despierta, qué es lo que puedes leer entre líneas. Y la gente sensible puede leer entre líneas. Incluso aunque les hayan mermado su sensibilidad por convenciones culturales, hay gente que aun así se da cuenta de las cosas, y a mí me emociona mucho, sobre todo cuando veo hombres con una determinada edad que de repente les toca algo. Me parece superinteresante y pienso: 'Todavía hay esperanza', ha concluido Hugo Silva.

Biografía

Hugo Silva es un actor español que nació en Madrid en 1977. Tiene una larga trayectoria en la pequeña pantalla, cine y teatro, aunque sus primeros pinitos artísticos los dio como miembro del grupo metal Inordem.

La serie que lo aupó a la fama fue 'Los hombres de Paco', donde interpretaba al agente de policía Lucas Fernández. Después continuó con papeles míticos en ficciones como la serie 'El Ministerio del Tiempo' o películas como 'Las brujas de Zugarramurdi', dirigida por Álex de la Iglesia.

Aunque empezó con papeles de comedia, también ha interpretado a personajes dramáticos. De hecho, su primera nominación al Goya llegó por su rol en 'Un amor', dirigida por Isabel Coixet y basada en el popular libro de Sara Mesa.