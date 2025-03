Lolita Flores protagoniza 'Mallorca Confidencial', un thriller sobre drogas, familia y supervivencia: "Es un orgullo que el cine se haya acordado de mí, yo nunca me he olvidado de él"

Coches desmantelados, juguetes oxidados, viento y polvo te dan la bienvenida a la barriada de Son Canal. En un descampado cercano a Vilanova y la Geltrú se ha levantado de la noche a la mañana un poblado nuevo, pero al acercarse a las casas y abrir sus puertas, uno se topa con un muro de hormigón. Es el nuevo set de 'Mallorca Confidencial', la tercera película de David Ilundain, que ha empezado a rodarse en los alrededores de Barcelona y Mallorca.

Lolita Flores da vida a la matriarca gitana del poblado, la Chusa, que además de ser una madre para todos, controla el epicentro de la droga en Mallorca. La acompaña su sobrina Nela (Asia Ortega), dos personas con personalidades fuertes pero disonantes, que se unen para salvar a su barrio de diferentes amenazas. "Es la historia de dos mujeres, cada una con su visión de la vida. Nela es una gitana de Son Canal, que tras salir de la cárcel y volver a su hogar, se da cuenta de que eso ya no le pertenece", explica Asia Ortega. "Y yo, su tía postiza, soy el alma mater de este barrio, un barrio humilde donde muchas veces la única opción es vender muerte", añade Lolita Flores.

Un thriller con capas sociales

"Para nosotros es un 'thriller', pero un 'thriller' mediterráneo, porque las cosas no pasan por la noche. Va de droga, de robos, de todo lo que supone ese dinero negro... Pal mismo tiempo es una historia con capas, que sucede en un momento concreto, los 2000, cuando hay un 'boom' del sector inmobiliario y empieza a haber presión sobre el terreno que los gitanos tienen, y otros ambicionan", señala el director de la película, David Ilundain. 'Mallorca Confidencial' sigue las diferentes vidas del barrio de Son Canal, la vida de Chusa y Nela, pero también de otros personajes como el interpretado por Elena Furiosa, estudiante e íntima amiga de Nela. Se suma al reparto Jordi Sánchez, entre otros.

El guion de Amelia Mora, guionista de 'La infiltrada', da el protagonismo a dos potentes personajes femeninos. "Ya va siendo hora de contar la historia de dos mujeres", destaca Ortega. "Lolita interpreta a una mujer que tira para delante, y Nela también lucha para seguir, y para poder mantenerse a ella y a su hermano". En un mundo asociado a los hombres, las drogas y la violencia, ahora es una mujer quien coge el mando. "Nos interesaba mucho ver esa personalidad femenina, la Chusa es muy capaz de manipular, de decirle a todo el mundo lo que quiere oír y tener una red de complejidades a su alrededor", añade el director. "No solo es una matriarca, sino que escala su negocio de la droga para convertirse en toda una empresaria".

Asia Ortega, David Ilundain y Lola Flores en el rodaje de 'Mallorca Confidencial'. / Lucía Faraig

Es un orgullo que el cine se haya acordado de mí, porque yo nunca me he olvidado de él Lolita Flores

Cuando Ilundain leyó el guion de Mora, se quedó enganchado de la trama, y de poder hablar de un negocio con "tantas capas y tanto ecosistema". Era evidente que necesitaban que la película tuviera el máximo realismo posible, y para ello "necesitábamos una mujer gitana, con mucha personalidad y un primer plano impresionante, como el que tiene Lolita", explica el director. "Le das acción, pones a rodar la cámara y no hace falta ni que hable, el plano lo dice todo".

Mientras dividía su tiempo entre formar parte del jurado de 'Tu cara me suena' y el espectáculo de teatro 'Poncia', a Lolita le llegó la oferta de participar en la película, donde además actuaba su hija, Furiase. "Para mí era muy complicado partirme en tres para hacerlo, pero me hacía ilusión por la trama y porque es un papel protagonista en una película de peso, y hacía muchos años que no hacía". Aunque en 2024 participó en una comedia, su papel era secundario. "Es un orgullo que el cine se haya acordado de mí, porque yo nunca me he olvidado de él".

Inspirada en la Paca

Pese a que tanto el argumento como los personajes de la película son ficticios, así como el argumento y las vivencias que tienen, la Chusa está inspirado en otra matriarca y capo de la droga de las islas, la Paca. "No es una historia real, pero tiene mucha inspiración en lo que pasó en los 2000 en la isla", concreta el director. Sí que se ha utilizado ese caso para documentarse y reproducir de forma muy realista la barriada, con decenas de figurantes de todo tipo, desde ancianos hasta niños, que dan vida al poblado.

"Es una historia que creo que tendría que interesar a mucha gente, es un momento muy interesante, cuando una mujer que lo tiene todo en contra consigue salir adelante", señala el director. "Habla de familia, de identidad, de relaciones intergeneracionales, muchos espectadores se pueden sentir identificados". Si ir a ver a Lolita Flores en la gran pantalla no es motivo suficiente para ver 'Mallorca Confidencial', la actriz añade que "es una película que puede abrir mucho la mente y los corazones de la gente, sobre todo por esa gente marginada, que hacen lo que pueden para mantener a su familia". "Es un grito de atención para los demás".