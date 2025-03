Elena Martín, directora: "En la industria del cine a veces somos muy clasistas"

El Festival de Málaga concederá en su 28ª edición (que se celebra del 14 al 23 de marzo) el Premio Málaga Talent a la directora Elena Martín Gimeno. El Festival premia con este galardón a profesionales con una prometedora carrera cinematográfica, como es el caso de esta cineasta.

Elena Martín Gimeno (Barcelona, 1992) es actriz, guionista y directora de cine. Debutó, como actriz, protagonizando 'Las amigas de Ágata'. Posteriormente protagonizó su ópera prima como directora, 'Júlia Ist', con la que recibió las Biznagas de Plata a la Mejor Película y a la Mejor Dirección en la sección Zonazine del Festival de Málaga.

Como directora y guionista, aparte de sus dos largometrajes 'Júlia Ist' y 'Creatura', ha trabajado en proyectos de ficción como 'Vida perfecta' de Leticia Dolera, 'Veneno' de Javier Calvo y Javier Ambrossi o 'En casa', la serie antológica de HBO.

Su trabajo más reciente ha sido 'Creatura' (como actriz, coguionista y directora). Una película que aborda el despertar de la sexualidad y el deseo desde la infancia y su evolución hasta la edad adulta. Con este trabajo recibió el Premio a la Mejor película europea en la Quincena de Cineastas de Cannes, seis Premios Gaudí y tres nominaciones a los Premios Goya, entre otros reconocimientos.

Hace unos años, todo comenzó con 'Júlia Ist', y ahora regresas a Málaga con un gran reconocimiento. ¿Cómo se siente venir esta vez como galardonada?

Para mí es como una visita anual. Casi cada año vengo a Málaga y estos días me he sentido como en casa, pasando por aquí, haciendo reuniones como siempre. Hoy empiezo a ser consciente de que recibo el premio esta noche y me hace muchísima ilusión. Es un lugar muy especial donde han pasado cosas muy bonitas para mí.

La primera vez que vine al festival fue con 'Júlia Ist', y allí comenzó el recorrido de la película. Luego volvimos con 'Suc de síndria', que también es un proyecto muy importante para mi carrera y con el que gané el premio a Mejor Actriz por el cortometraje. Estoy muy contenta.

'Júlia Ist' fue tu primer gran proyecto como actriz y directora. Te ha dado mucho, pero ¿te ha quitado algo?

Si algo me quitó fue la inocencia respecto a la industria. Hay cuestiones muy jerárquicas y, a veces, somos muy clasistas en esta industria. Fue un aprendizaje que me quitó un poco la venda de los ojos sobre cómo funcionan las cosas. Aparte de un poco de estrés y tiempo de mi vida, realmente no tengo quejas. Fue un lujo hacer la primera película con amigas y amigos, a nuestra manera. Aprendimos a hacer cine haciéndolo, inventando nuestras propias normas. Lo más maravilloso fue que, después de todo, la película encontró su espacio en la industria. Todo fue muy bonito.

Este año, 13 de las 22 películas que optan a la Biznaga de Oro están dirigidas por mujeres. ¿Cómo ves este cambio en la industria? ¿Crees que el cine está avanzando hacia una perspectiva más feminista o consideras que es una tendencia temporal?

Ninguna industria es feminista, al menos no todavía. Sin embargo, el sistema de cuotas está funcionando y permitiendo que muchas voces nuevas entren en juego, lo que ha generado historias con un interés genuino. Se ha demostrado que era una buena idea. Mucha gente pensaba que esto resultaría en una cinematografía más mediocre, pero al contrario: estamos ganando festivales internacionales y hemos conseguido un respeto profundo por parte de otros países hacia el cine español. Los números de este festival son una gran noticia, pero los grandes presupuestos siguen estando en manos de los directores. Aún no hemos llegado a una paridad real, por lo que queda mucho por hacer.

Tu carrera está llena de inspiración, Elena. ¿Cuáles han sido tus referentes en el cine?

Mis referentes son variados y cambian dependiendo del proyecto en el que esté trabajando. Por ejemplo, los que tuve para 'Júlia Ist' no fueron los mismos que para 'Creatura', ni los mismos que me están influyendo en lo que escribo ahora. Actualmente, estoy leyendo mucho a Miranda July, recuperando sus películas, viendo cine de Julia Ducournau, y también explorando el terror japonés, que me interesa muchísimo.

¿Te lanzarías a hacer cine gore?

Sí, con mucho gusto. Me encantaría.

A lo largo de tu carrera has contado historias muy personales y cercanas. ¿En qué estás trabajando ahora?

Acabo de rodar una serie para Movistar Plus, 'El Centro', con Juan Diego Botto. Se estrenará en 2025, si no me equivoco. Ha sido una experiencia increíble volver a actuar, dirigida por otra persona. Ha sido un reto, porque es un papel muy diferente a lo que he hecho hasta ahora, con una historia y una trama muy intensa. Ahora mismo también estoy escribiendo.