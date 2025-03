Mario Casas se busca a sí mismo lejos de casa en la película 'Molt lluny'

El director Gerard Oms ha presentado este domingo en el 28 Festival de Cine de Málaga su ópera prima 'Molt lluny' ("Muy lejos", en castellano), película que compite en la sección oficial del certamen. Se trata de una reflexión sobre la búsqueda de la identidad en un entorno extraño protagonizada por Mario Casas. La trama sigue a Sergio, un aficionado al fútbol que sufre un ataque de pánico antes de volver a casa tras viajar a Utrecht para ver un partido. Decide quedarse en Holanda, rompiendo con su pasado y enfrentándose a una vida sin dinero, sin hogar y sin conocer el idioma

El realizador Gerard Oms ha participado en una rueda de prensa sobre la cinta en el cine Albéniz junto con el propio Casas, los también intérpretes Jetty Mathurin e Ilyass El Ouahdani y el productor Carles Torras. "Esta es una historia que trata sobre el grupo y lo que supone pertenecer a él. Aprendemos unos ideales y generamos unas máscaras para encajar en este", ha explicado Oms: "Esta película va de alguien equivocado que deconstruye ese ideal que ha aprendido para encajar y lo hace yéndose lejos para, al coger distancia, mirarse en un lugar nuevo de más amor".

Su propuesta es contar esa trama "no desde lo que se dice, sino desde lo que sucede", en línea con el estilo de cineastas europeos como los hermanos Dardenne: "Era voluntad desde el principio narrar desde el realismo, sin subrayar la historia. Es una película sobre lo que no se dice", ha señalado el director.

"Utrecht es un sitio muy especial que nos ha venido muy bien y que le da algo de frescura a la película. Nosotros sobrevivimos también como equipo igual que intenta sobrevivir el personaje", ha valorado Mario Casas, que en la película aprende incluso algo de holandés.

Gerard Oms ha definido el personaje de Casas como "alguien que vive con 35 años lo que no ha vivido en la adolescencia porque no se ha atrevido, no ha tenido el valor o no le ha acompañado la sociedad". El reto fue "buscar el adolescente en el personaje", que empieza a "mirar libremente por primera vez". El cineasta ha confesado, visiblemente emocionado, que la historia está basada en su propia experiencia personal en la ciudad holandesa, donde vivió dos años y se encontró con personajes y situaciones muy similares a los que aparecen en la trama.

El director Gerard Oms (d) junto al actor Mario Casas (i) posan en el photocall. / Gregorio Marrero

"Los lugares en los que se ha rodado esta película son, muchos de ellos, lugares reales donde Gerard vivió algunas experiencias muy próximas", ha profundizado el productor Carles Torras: "Es la cocina en la que Gerard lavaba platos y el hostal en el que se hospedó". Desde la perspectiva de Torras, el director ha demostrado "un talento increíble" consiguiendo que esos lugares "pequeños y, a veces, feos" tengan "una estética muy cinematográfica".

La actriz Jetty Mathurin ha expresado que se sintió "muy acogida" y "escuchada" durante todo el rodaje, mientras que su compañero de rodaje Ilyass El Ouahdani ha celebrado el mensaje que se da en la película de respeto a las personas migrantes.