‘Emilia Pérez’ y ‘The brutalist’ salen reforzadas de unos Globos de Oro salpicados de sorpresas

Los Globos de Orohan dado este domingo en su 82ª edición otro paso en el camino de renovación y redención que iniciaron hace tres años, tratando de alejarse de escándalos y sombras del pasado y buscando asentarse como lanzadera, seria, de carreras para los Oscar, la gran cita de Hollywood. En un año donde esa lucha por el reconocimiento de la Academia está extremadamente abierta y llena de incertidumbres, estos Globos, como siempre más generosos gracias a las categorías divididas en drama y comedia, han dado sus mayores empujones a ‘The brutalist’ y ‘Emilia Pérez’.

El narco-musical o gonzo-culebrón de Jacques Audiard, que llegaba como máxima favorita con 10 nominaciones, el segundo número más alto en la historia de los premios de la remozada y ampliada Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, ha sido reconocido como mejor comedia o musical, además de como película de lengua no inglesa, por el trabajo como actriz de reparto de Zoe Saldaña y por una de las canciones que interpreta, ‘El mal’.

Moore se impone a Gascón

Aunque la española Karla Sofía Gascón, primera actriz trans nominada en interpretación, se ha quedado a las puertas de hacer historia por el triunfo de Demi Moore en ‘La sustancia’, Audiard le ha cedido el escenario en el momento cumbre de la noche. E intencionadamente vestida de naranja de Saint Laurent (uno de los productores de la película) la de Alcobendas ha pronunciado un discurso aplaudido y reivindicativo. “La luz siempre gana sobre la oscuridad”, ha dicho. “Nos podéis meter en la cárcel, podéis golpearnos, pero nunca podéis quitarnos nuestra alma, nuestra existencia, nuestra identidad (…) Soy quien soy, no quien queréis que sea”.

El otro gran triunfo ha sido el de ‘The brutalist’, la monumental obra de tres horas y 40 minutos rodada en 70 milímetros por Brady Corbet, galardonada como mejor drama, por el trabajo protagonista de Adrian Brody y por la dirección. Y su creador ha hecho una petición para que se siga dando a los cineastas la oportunidad de hacer las películas que quieren, también las grandes en forma. “Decían que no se podía distribuir, que nadie la vería, que no funcionaría… Pero funciona”, ha sentenciado.

Sorpresas

La cómica Nikki Glaser. / EFE

La noche, que ha tenido como maestra de ceremonias a la cómica Nikki Glaser, con un buen monólogo inicial que ha superado con creces la debacle del año pasado, ha deparado algunas grandes sorpresas., tras algunas de las cuales puede sentir el latido de una organización que ha pasado de 87 miembros a 340 y ahora representa a periodistas de 76 países. La brasileña Fernanda Torres, protagonista de ‘I’m still here’ ('Aún estoy aquí'), la última película de Walter Salles, se ha impuesto en la categoría de mejor actriz de drama a pesos pesados de Hollywood como Nicole Kidman, Angelina Jolie, Kate Winslet o Tilda Swinton (nominada por ‘La habitación de al lado’, de Pedro Almodovar), y a Pamela Anderson, que vive una de las historias de resurgimiento de la temporada, aunque como se ha visto no comparable al de Demi Moore, que ha sido ovacionada tras un discurso poderoso, donde ha recordado que este Globo de oro era su primer premio después de 45 años trabajando, y décadas después de que un productor le hiciera dudar de que nunca alcanzaría reconocimiento porque hacía "cine de palomitas".

En categoría de actor de comedia o musical también ha dado una campanada Sebastian Stan, protagonista de una pequeña película independiente, ‘A different man’ (que también estaba nominado por su interpretación de Donald Trump en ‘The apprentice’). Y en actor de reparto el premio ha sido para Kieran Culkin por su trabajo en ‘A real pain’, una película escrita, dirigida y coprotagonizada por Jesse Eisenberg que se estrenó el año pasado en Sundance y está ganando enteros.

Mientras ‘Wicked’ se ha marchado con el reconocimiento único en la reciente categoría de ‘blockbuster’ y grandes títulos como ‘Anora’ se han ido de vacío, en el Beverly Hilton otras películas han recibido cierto impulso. Lo ha logrado ‘Cónclave’, la obra de Edward Berger basada en la novela de Robert Harris premiada por el guion de Peter Straughan (una categoría donde, a diferencia de en los Oscar, los Globos no distinguen entre original y adaptado). Y lo mismo le ha sucedido a la cinta de animación ‘Flow’, una pequeña producción de Letonia que ha podido con gigantes, y a la banda sonora compuesta por Trent Reznor y Atticus Ross para ‘Rivales’, que se asienta como favorita para los Oscar.

Sin sorpresas en televisión

El reparto de «Shogun» (de izda. a dcha.), Cosmo Jarvis, Michaela Clavell, el ganador del premio a la «Mejor interpretación masculina en un papel secundario en televisión» Tadanobu Asano, la ganadora del premio a la «Mejor actriz en una serie dramática de televisión» Anna Sawai, el ganador del premio al «Mejor actor en una serie dramática de televisión» Hiroyuki Sanada, el productor Edward L. McDonnell, y los creadores de la serie Rachel Kondo y Justin Marks. / EFE

En las categorías de television prácticamente todos los favoritos han cruzado la línea de meta sin sorpresas. En drama la gran triunfadora ha sido, como se esperaba ‘Shogun’, premiada como mejor serie y por el trabajo de sus protagonistas. Hiroyuki Sanada y Anna Sawai y por Tadanobu Asano, uno de sus actores de reparto. En comedia ha repetido ‘Hacks’, que ha valido también de nuevo el premio a mejor actriz a Jessica Smart, galardón que en categoría masculina ha ido a parar a Jeremy Allen White por ‘The bear’.

En miniserie el Globo de oro ha ido a parar, como también se predecía, a ‘Mi reno de peluche’, que ha valido además un premio como actriz de reparto a Jessica Gunnir .Solo Richard Gadd, el protagonista y creador, se ha visto superado por Colin Farrell, premiado por ‘El pingüino’. Jodie Foster, mientras, ha sido galardonada como actriz en miniserie por su trabajo en ‘True Detective. Noche polar’.