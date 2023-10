Lo nuevo del maestro japonés de la animación Hayao Miyazaki, 'El chico y la garza', un thriller de venganza de David Fincher protagonizado por Michael Fassbender y la tercera entrega de 'Trolls' comparten protagonismo este fin de semana en la cartelera. También se estrena la comedia negra 'Alimañas', con Carlos Areces, y documentales sobre C. Tangana o la ruta del Bakalao.

'El chico y la garza'

Hayao Miyazaki (Tokio 1941), creador de cintas míticas como 'El viaje de Chihiro', Oscar en 2002, regresa con un nuevo cuento crepuscular, diez años después del que anunció que sería su último largometraje en Studio Ghibli 'El Viento se Levanta'. 'El chico y la garza' es una fantasía semiautobiográfica sobre la vida, la muerte y la creación en la que un niño, Mahito, se traslada al campo con su padre tras perder a su madre en un incendio en Tokio y se aventura en un nuevo mundo.

'Mank'

Tras adentrarse en el Hollywood clásico con su última película, 'Mank', David Fincher regresa al thriller que le aupó a la gloria en los 90 con 'The Killer', en la que convierte a Michael Fassbender en un asesino infalible que un buen día se deja llevar por la sed de venganza. El director de 'El club de la lucha' y 'Seven' renueva su alianza con Netflix en esta adaptación de la novela gráfica 'Matz' de Alexis Nolent, que pone al espectador en la cabeza del protagonista a través de su monólogo interior.

'Trolls 3'

La última película de la colorida saga musical de Dreamworks Animation trae de vuelta a Poppy y Branch para vivir una nueva aventura ya convertidos en pareja oficial, de nuevo bajo la dirección de Walt Dohrn. Poppy descubre que Branch tiene un pasado secreto como integrante de una banda, junto a sus hermanos, a quienes no ha vuelto a ver desde que se disolvió el grupo. Cuando uno de ellos es secuestrado por una pareja de maléficas estrellas del pop, acudirán al rescate.

'La contadora de películas'

Bérénice Bejo, Antonio de la Torre y Daniel Brühl encabezan el reparto de este filme de Lone Scherfig ('Italiano para principiantes') con guion de Walter Salles, Rafa Russo e Isabel Coixet, que acaba de inaugurar la SEMINCI de Valladolid. La trama, adaptación de la novela homónima de Hernán Rivera Letelier, transcurre en un pueblo minero chileno en los años 60. María Margarita, la menor de cuatro hermanos, descubre que tiene un don para contar películas que cambiará la suerte de su familia al mismo tiempo que el país se transforma para siempre.

'Alimañas'

La primera película escrita y dirigida por Jordi Sánchez y Pep Anton Gómes se presenta como "una comedia negra con muy mala leche", protagonizada por dos hermanos muy diferentes, Carlos y Paco, interpretados por Carlos Areces y el propio Jordi Sánchez, unidos por la ambición de heredar un edificio propiedad de su anciana madre. El reparto cuenta con Loles León, Silvia Abril, Carmina Barrios y Pilar Bergés, con la colaboración especial de Antonio Resines.

'Retribution'

Liam Neeson protagoniza 'Retribution', la adaptación estadounidense de 'El desconocido', el thriller adrenalínico con el que se dio a conocer Dani de la Torre y que protagonizó Luis Tosar en 2015. Matt Turner es un exitoso hombre de negocios americano que vive en Berlín y al llevar a sus hijos a la escuela una mañana, recibe una llamada telefónica de una voz misteriosa: hay una bomba bajo su asiento que detonará a menos que complete una serie de labores específicas, y lo haga rápido.

'Mamacruz'

Dirigida por Patricia Ortega y premiada como mejor largometraje en el Festival de Nashville, 'Mamacruz' es una comedia íntima y vitalista que narra el despertar sexual y sensual de una mujer de la tercera edad a la que da vida la veterana Kiti Manver. Cruz es una abuela que accidentalmente se topa con unas imágenes porno en la tableta de su nieta y esto provoca un cambio en su vida que la lleva a reencontrarse con su sexualidad ya olvidada.

'Hypnotic'

Precedida de un mal resultado en la taquilla estadounidense llega a España este thriller de ciencia ficción dirigido por Robert Rodríguez en el que Ben Affleck interpreta a un detective decidido a encontrar a su hija desaparecida. Para ello cuenta con la ayuda de una vidente a la vez que es perseguido por un espectro letal y se ve inmerso en un laberinto mientras investiga una serie de asaltos a bancos.

'Esta ambición desmedida'

Inconformista e ingenioso, obsesionado por superarse a sí mismo y por epatar, C. Tangana se desnuda en el documental 'Esa ambición desmedida', una producción de Little Spain para Movistar+ que llega a los cines este mismo jueves, con un día de antelación al resto de estrenos. Dirigido por Rogelio González, Santos Bacana y Cris Trenas (Little Spain), "Esa ambición desmedida" sigue los pasos del músico desde la génesis de su tercer disco, 'El madrileño', un hito en su carrera con el que ganó tres Grammys Latinos, hasta la materialización de la gira 'Sin cantar ni afinar', que incluyó América.

'Divertimento'

La cineasta y periodista francesa Marie-Castille Mention-Schaar retrata la historia real de Zahia Ziouani, música francesa de origen argelino, hoy reconocida a nivel mundial. Ziouani (París, 1978) es hoy una de las directoras de orquesta más prolíficas de Francia, ha dirigido orquestas nacionales en multitud de países y es una de las pocas mujeres de renombre mundial dedicadas a este oficio.

'Cuando la noche no termina'

'Cuando la noche no termina', ópera prima del valenciano Óscar Montón, busca capturar el espíritu y la esencia de la Ruta del Bakalao con esta historia de un grupo de amigos en la Valencia de finales de los 80 en la que Chimo Bayo debuta como actor.

'Besos negros'

Documental de Alejandro Naranjo que explora las vidas de cuatro personas que lidian con cuestiones relacionadas con la fe y el mal que aseguran estar conectados con lo sobrenatural, incluidos casos de posesión por el diablo.