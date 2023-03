Además de la siempre esperada alfombra roja, todos los aficionados al cine están esperando ver si 'Todo a la vez en todas partes' cumple con los pronósticos y se alza como el largometraje más galardonado de los Premios Oscar 2023. La cinta opta a once estatuillas, todas las categorías principales (excepto la de mejor actor protagonista). Eso sí, eso no le garantiza que vaya a saborear la gloria. Si no que se lo digan a 'Alcarrás', que en esta pasada edición de los Premios Goya también partía con once nominaciones y se fue de vacío.

Para no perderse nada de la gala, aquí dejamos un listado completo de todas las nominadas en las diferentes categorías y el nombre del ganador en cada una de ellas.

Los ganadores de los Premios Oscar 2023:

Mejor película

'Sin novedad en el frente'

'Almas en pena de Inisherin'

'Avatar: el sentido del agua'

'Elvis'

'Todo a la vez en todas partes'

'Los Fabelman'

'TÁR'

'Top Gun Maverick'

'El triángulo de la tristeza'

'Ellas hablan'

Mejor dirección

Martin McDonagh - 'Almas en pena de Inisherin'

Dabiel Kwan y Daniel Scheinert - 'Todo a la vez en todas partes'

Todd Field - 'TÁR'

Steven Spielberg - 'Los Fabelman'

Ruben Östlund - 'El triángulo de la tristeza'

Mejor actriz protagonista

Cate Blanchett - 'TÁR'

Ana de Armas - 'Blonde'

Andrea Riseborough - 'To Leslie'

Michelle Yeoh - 'Todo a la vez en todas partes'

Michelle Williams - 'Los Fabelman'

Mejor actor protagonista

Brendan Fraser - 'The Whale'

Austin Butler - 'Elvis'

Colin Farrell - 'Almas en pena de Inisherin'

Paul Mescal - 'Aftersun'

Bill Nighy - 'Living'

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett - 'Black Panther: Wakanda Forever'

Jamie Lee Curtis - 'Todo a la vez en todas partes' - GANADORA

Kerry Condon - 'Almas en pena de Inisherin'

Hong Chau - 'The Whale'

Stephanie Hsu - 'Todo a la vez en todas partes'

Mejor actor de reparto

Ke Huy Quan - 'Todo a la vez en todas partes' - GANADOR

Brian Tyree Henry - 'Causeway'

Judd Hirsh - 'Los Fabelman'

Brendan Gleeson - 'Almas en pena de Inisherin'

Barry Keoghan - 'Almas en pena de Inisherin'

Mejor guion original

'Almas en pena de Inisherin'

'Todo a la vez en todas partes'

'Los Fabelman'

'TÁR'

'El triángulo de la tristeza'

Mejor guion adaptado

'Ellas hablan'

'Sin novedad en el frente'

'Living'

'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion'

'Top Gun Maverick'

Mejor diseño de producción

'Sin novedad en el frente'

'Avatar: El sentido del agua'

'Babylon'

'Elvis'

'Los Fabelman'

Mejor película internacional

'Sin novedad en el frente' - GANADORA

'Argentina, 1985'

'Close'

'EO'

'The Quiet Girl'

Mejor montaje

'TÁR'

'Top Gun Maverick'

'Elvis'

'Almas en pena de Inisherin'

'Todo a la vez en todas partes'

Mejor fotografía

‘Sin novedad en el frente’ - GANADORA

‘Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades’

'Elvis'

'El imperio de la luz'

'TÁR'

Mejor película de animación

'Pinocho de Guillermo del Toro' - GANADORA

'Marcel the Shell with Shoes On'

'El gato con botas: El último deseo'

'El monstruo marino'

'Red'

Mejor diseño de vestuario

'Babylon'

'Black Panther: Wakanda Forever' - GANADORA

'Todo a la vez en todas partes'

'Elvis'

'El viaje a París de la señora Harris'

Mejor maquillaje y peluquería

'Sin novedad en el frente'

'The Batman'

'Black Panther: Wakanda Forever'

'Elvis'

'La ballena' - GANADORA

Mejor sonido

'Sin novedad en el frente'

'Avatar: El sentido del agua'

'Elvis'

'The Batman'

'Top Gun Maverick'

Mejor canción

'Lift Me Up' de Tems, Ludwig Göransson, Rihanna y Ryan Coogler - 'Black Panther: Wakanda Forever'

'Naatu Naatu' de Kala Bhairava, M. M. Keeravani y Rahul Sipligunj - 'RRR'

'Applause' de Diane Warren - 'Tell It Like a Woman'

'Hold my hand' de Lady Gaga - 'Top Gun Maverick'

'This is a life' de David Byrne, Mitski y Son Lux - 'Todo a la vez en todas partes'

Mejor película documental

'All that breathes'

'La belleza y el dolor (All the beauty and the bloodshed)'

'Fire of love'

'A House Made of Splinters'

'Navalny' - GANADORA

Mejor banda sonora

'Sin novedad en el frente'

'Babylon'

'Almas en pena de Inisherin'

'Los Fabelman'

'Todo a la vez en todas partes'

Mejores efectos especiales

'Sin novedad en el frente'

'Avatar: El sentido del agua'

'The Batman'

'Black Panther: Wakanda Forever'

'Top Gun: Maverick'

Mejor cortometraje documental

'The Elephant Whisperers' - GANADORA

'Haulout'

'How Do You Measure a Year?'

'The Marsha Mitchell Effect'

'Stranger at the Gate'

Mejor cortometraje animado

'The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse' - GANADORA

'The Flying Sailor'

'Ice Merchants'

'My year of dicks'

'An ostrich told me the world is fake and I believed it'

Mejor cortometraje de acción real

'An Irish Goodbye' - GANADOR

‘Ivalu’

'Le Pupille'

'The Red Suitcase'

'Night Ride'