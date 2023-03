No es fácil ser una de las actrices del momento, estar en la primera liga, ser una de las elegidas para las mejores películas. Tampoco es fácil mantenerse en esa posición. Incluso tótems como Nicole Kidman, Natalie Portman o Reese Witherspoon han tenido sus más y sus menos, épocas en la cumbre y otras en un discreto segundo plano. Tampoco es fácil tener un nombre, una actividad constante y una carrera sólida cuando no se accede a ese nivel superior. Andrea Riseborough (Gran Bretaña, 1981) ha conseguido lo segundo y está a punto de pertenecer a esa minoría que se lleva la atención y los mejores papeles. La razón: su nominación, envuelta en polémica, al Oscar a la Mejor Actriz Protagonista.

Lo insólito de su nominación por 'To Leslie' (2022) de Michael Morris, una película independiente, muy pequeñita, que no había tenido demasiada repercusión en su estreno (limitado en salas y simultáneo en plataforma), hizo que la Academia de Hollywood llegara a plantearse si en la campaña de promoción se había infringido alguna norma: su nominación peligró unos días. Finalmente, aun con sus dudas sobre las tácticas de campaña, la Academia concluyó que la nominación no debía ser rescindida y Riseborough podría llevarse un Oscar la próxima semana.

La competencia es fuerte. Igual no se lo lleva. Lo que sí se llevará para siempre es el apoyo de sus compañeras de profesión, responsables en gran medida –y sin desmerecer su magnífico trabajo– de su nominación. Los piropos que le lanzaron Kate Winslet, Amy Adams, Kate Blanchett o Gwyneth Paltrow en redes y eventos promocionales (presenciales y online), algunos conducidos por ellas, han sido clave para poner a Riseborough en el punto de mira.

Una carrera ejemplar

Aun así, es obvio que antes de 'To Leslie', donde encarna a una madre soltera alcohólica, la actriz no era una desconocida. Riseborough es, sin ir más lejos, Mandy, uno de los personajes más hermosos que ha dado el cine de terror reciente, la protagonista junto a Nicolas Cage de la fundamental 'Mandy' (2018) de Panos Cosmatos. Es una intérprete con una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión. Es la secundaria que te roba la escena y la protagonista de la que todo el mundo corre a buscar su nombre en el móvil para saber dónde la había visto antes.

Es, sobre todo gracias a Cosmatos y Brandon Cronenberg ('Possessor Uncut'), una actriz de culto para los fans del fantástico, la ciencia ficción y el terror. Ha hecho mucho cine indie pero también películas grandes. Ha trabajado a las órdenes de Mike Leigh ('Happy, un cuento sobre la felicidad'), Alejandro G. Iñárritu ('Birdman'), Tom Ford ('Animales nocturnos'), Armando Iannucci ('La muerte de Stalin'), David O. Russell ('Ámsterdam') e incluso Madonna (W.E.). Y acumula premios y reconocimientos, entre ellos una nominación a los BAFTA por interpretar a Margaret Tatcher en el telefilme 'Margaret Thatcher: The Long Walk to Finchley' y el premio a la mejor actriz en el festival de Sitges (por Mandy).

Pero, hitos curriculares al margen, Andrea Riseborough es, sobre todo, una actriz poderosa y tremendamente versátil, con una ductilidad asombrosa para adaptarse a personajes que no tienen nada que ver unos con otros: del dolor de Leslie a la excentricidad de la madre de 'Matilda' en el musical de Netflix. Nunca hace de sí misma, algo a lo que tienden las actrices y los actores que trabajan mucho (o así lo percibe el espectador al acostumbrarse demasiado a ellos). Siempre es otra y siempre es sorprendente. Y hay una tristeza inmensa en su mirada muy poderosa para la cámara. Quizá no se lleve el Oscar, pero seguro que esta nominación hará que no tengamos que mirar en el móvil cómo se llamaba esa actriz tan buena.