Penélope Cruz es uno de los nombres españoles más conocidos dentro del cine internacional. La actriz madrileña ha cosechado numerosas críticas positivas y una estatuilla de los Oscar que le han valido para su reconocimiento dentro de la industria del cine. La intérprete está nominada por cuarta vez para alzarse con el premio gracias a su papel en el film 'Madres Paralelas' de Pedro Almodóvar.

Este año Cruz ha conseguido una hazaña en los Premios Oscar: sumarse a las cinco mujeres con más de una nominación por una interpretación en un idioma extranjero que no es el inglés. En esta ocasión, Penélope Cruz interpreta a Janis, una fotógrafa que busca los restos de su familia asesinada durante la Guerra Civil mientras se enfrenta a la maternidad.

El papel de Janis ya le ha valido a la madrileña para hacerse con el reconocimiento en el Festival de Venecia. Y esta vez, aunque no consiga la estatuilla si finalmente alguna de sus compañeras se alza con el premio, lo cierto es que la actriz se suma a otras leyendas del cine europeo como Sophia Loren, Liv Ullman, Isabelle Adjani y Marion Cotillard.

“Cuando dijeron mi nombre, directamente me caí al suelo. Es lo mismo que me pasó con mi primera nominación con 'Volver'. He pasado hora y media llorando y riendo a la vez”, dijo la intérprete cuando conoció que uno de sus nombres estaba dentro del sobre de nominación.

La excelente acogida que ha tenido la última película de Pedro Almodóvar en Estados Unidos ha puesto otra vez a Cruz, su protagonista, entre las actrices más valoradas de la temporada, junto con Lady Gaga ('La casa Gucci'), Kristen Stewart ('Spencer') y Nicole Kidman ('Ser los Ricardo'). Sería la cuarta nominación al Oscar para la española, que lo ganó en 2009 por 'Vicky Cristina Barcelona' y ya aspiró al premio por un trabajo en español con 'Volver' (2007).

El idioma no ha sido una barrera para que Cruz haya recibido el aplauso internacional. Su papel, de una madre soltera que quiere abrir la fosa común en la que enterraron a su familia durante la Guerra Civil, le ha llevado a ganar la Copa Volpi del Festival de Venecia y el premio a la mejor actriz según la Asociación de Críticos de Los Ángeles. Esa misma agrupación ha laureado a 'Madres Paralelas' con el galardón a la mejor banda sonora, compuesta por Alberto Iglesias, quien también podría lograr una candidatura.