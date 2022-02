Entre los días 15 y 20 del próximo mes de marzo se desarrollará en los cines Girona, Zumzeig y Phenomena de Barcelona el festival Americana, una muestra de cine independiente estadounidense que llega este año a su novena edición. Entre el 24 y 27 del mismo mes se ofrecerá una selección de su programación en Madrid y también estarán disponibles en la plataforma Filmin.

Como en cada edición, Americana brinda una especie de resumen de lo más destacado de los últimos meses en la producción independiente norteamericana, con películas que han pasado, generalmente logrando premios, en festivales como Sundance, Locarno, Tribeca, Bafici o San Sebastián. Es una selección que brinda una panorámica general de un modelo cinematográfico que sigue vigente como oposición al cine de Hollywood, aunque algunos de sus practicantes terminen trabajando para los grandes estudios.

La cinta de apertura de este año es ‘La aspirante’, ópera prima de Lauren Hadaway que logró el premio a la mejor película en Tribeca. El filme reflexiona sobre la competitividad tóxica en el mundo del deporte –el remo universitario en este caso– a partir de las obsesiones y ambiciones de un personaje ‘queer’. ‘Nine days’ es el filme elegido para clausurar la muestra: un ejercicio conceptual en torno al género fantástico realizado por Edson Oda y con Spike Jonze –inactivo como director de ficciones desde 2013, cuando hiciera ‘Her’– como productor.

Visitas de directores

‘Poser’, un 'thriller' ambientado en la escena musical independiente de Columbus y con un tema muy actual, el de los pódcasts, es otro de los títulos relevantes de esta edición. Uno de sus dos directores, Noah Dixon, estará presente en Barcelona. También vendrá Tim Sutton para presentar la retrospectiva sobre su obra organizada por Americana y la Filmoteca de Catalunya. Este narrador de fragmentos, antes que de historias tradicionales, se ha convertido en una suerte de sucesor de Terrence Malick por su manera de filmar y montar. ‘Pavilion’ (2012), ‘Memphis’ (2013) y ‘Funny face’ (2020) son algunas de las muestras de su estilo que podrán verse en el festival.

La sombra de Larry Clark sigue siendo alargada en el cine ‘indie’ contemporáneo, y buena prueba de ello es el documental ‘We were once kid’, que se centra en la actualidad de los protagonistas de la seminal ‘Kids’ (1995) de Clark y el guionista Harmony Korine. La proyección de este documental se complementa con la de ‘All the streets are silent’, sobre la cultura ‘skate’ y hip hop en aquel Nueva York de ‘Kids’.