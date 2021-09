Este viernes, 1 de octubre, llega por fin, tras numerosos retrasos provocados por la pandemia, 'Sin tiempo para morir', la última película de James Bond para Daniel Craig, que comparte cartelera con la española 'Mediterráneo', y la adaptación de Paul Verhoeven sobre la monja lesbiana del siglo XVI 'Benedetta'.

'Sin tiempo para morir'

Dirigida por Cary Joji Fukunaga y con un guion en el que participa Phoebe Waller-Bridge ('Fleebag'), llega a las salas la última entrega del 007, 'Sin tiempo para morir', que recupera a un James Bond enamorado, que ha dejado el servicio secreto y vive una vida sin contratiempos en Jamaica, lejos del espionaje.

En ese contexto, su amigo de la CIA Felix Leiter le pide que colabore con el departamento de inteligencia americano para rescatar a un científico secuestrado que trabaja con un virus letal, aunque este podría ser el último servicio del 007 para salvar el mundo.

'Mediterráneo'

Marcel Barrena, director y guionista de '100 metros' (2016), se atreve ahora con un relato real sobre el nacimiento de Proactiva Open Arms y su trabajo de rescate en el mar desde el otoño de 2015, protagonizada por un excepcional Eduard Fernández, en el papel de Óscar Camps, creador de la ONG.

Basada en hechos reales, 'Mediterráneo' refleja la terrible realidad de los inmigrantes que llegan por el mar a Lesbos en una aventura que comienza cuando dos socorristas catalanes, Oscar (Fernández) y Gerard (Dani Rovira), viajan a Lesbos (Grecia) impactados por la fotografía de un niño ahogado en una playa.

'Bendetta'

Adaptación de la novela 'Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy (Studies in the History of Sexuality)' de Judith C. Brown, la película gira en torno a la sexualidad en un convento y la homosexualidad de una de sus monjas, Benedetta, que desde joven comenzó a tener visiones sin conocer el motivo.

La cinta, que pasó por el Festival de Cannes, donde causó un gran revuelo, está dirigida por el veterano Paul Verhoeven ("Instinto básico", 1992, o "Desafío total", 1990) y protagonizada por Virginie Efira, Lambert Wilson y Charlotte Rampling, entre otros.

'Malmkrong Aka'

El rumano Cristi Puiu ("Aurora", 2010, "Sieranevada",2016) presenta en las salas españolas su intenso drama, 'Malmkrog Aka', la historia de un poderoso terrateniente y hombre de mundo, Nikolai, que decide invitar a sus amigos de la alta sociedad a alojarse en su mansión de Malmkrog, Transilvania, para pasar las fiestas de fin de año.

Entre sus invitados se encuentran un político francés, un general ruso y una condesa, que disfrutan de una velada serena entre sabrosas comidas, juegos de sociedad y profundas discusiones sobre la moral, la política, la muerte o la existencia del mal, pero a medida que pasan las horas, las tensiones aumentan y lo dicho puede traer consecuencias.

'Medjugorje'

Documental que adapta al cine el libro homónimo del propio director, Jesús García Colomer, 'Medjugorje' se basa en la narración de las apariciones de la Virgen María que tuvieron lugar en el recóndito pueblo de Medjugorje, situado en Bosnia-Herzegovina.

A través de las imágenes documentales y testimonios, García Colomer muestra al espectador el impacto sociocultural que produjo en el pueblo esta sucesión de acontecimientos a través de las vivencias de dos periodistas que, en el año 2006, fueron enviados a investigar las supuestas apariciones marianas.

'Bella y el circo mágico'

Dirigida por Frank Mosvol y Atle Blackseth, 'Bella y el circo mágico' es una cinta de animación infantil noruega que cuenta la historia de Bella, que está muy ilusionada con el circo que le esta preparando a su mejor amigo, Henry, quien nunca ha podido visitar uno.

Bella le prepara un truco de magia para hacerlo desaparecer, pero todo se complica cuando aparece Jonny, un niño nuevo, que también quiere hacer su truco de magia con Henry y su espectacular y moderna bicicleta.

'Coda 77'

Cortometrajista, actor, asistente del director en series como 'Los hombres de Paco' o 'Mis adorables vecinos', y segundo operador de Milos Foman en 'Los fantasmas de Goya', Daniel Cabrero debuta en la dirección de largometrajes con la comedia "Coda 77", una pequeña película independiente que llega hoy a algunos cines españoles.

Grabada hace año y medio, la cinta cuenta la historia de Ulises, un pianista tímido y misterioso que ha de componer la banda sonora de una película, mientras está completamente seguro de que alguien entra en su casa cuando él no está. Mientras tanto, intenta olvidar a su ex novia, quedando con varias chicas que lo humillan constantemente.