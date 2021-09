No es la primera visita de Johnny Depp al Festival de San Sebastián, pero en esta ocasión no lo ha hecho para presentar película, sino para recoger el Premio Donostia que ha recibido "con humildad" y que ha agradecido "profundamente" a un certamen de cine "de verdad". "Es algo que nunca olvidaré, lo llevaré siempre en la memoria".

Vestido con traje de terciopelo negro y gorra, Depp ha hecho su entrada en el Kursaal donostiarra, en cuyo exterior el público que no ha podido acercarse esta noche a la alfombra roja, sí se ha agolpado en la acera del otro lado de la avenida y ha aplaudido la llegada del intérprete estadounidense, que les ha saludado tras bajar del coche que le ha acercado desde el hotel al auditorio.

Aplausos también dentro para el actor, que a los piropos del público, a los constantes "We Love You", ha respondido: "Yo también les quiero y estoy aquí por un único motivo, por la gente, porque el cine es para las personas y ellas son las que mandan".

Para el certamen que lo ha distinguido y en especial para su director, José Luis Rebordinos, ha tenido palabras de "profundo" agradecimiento por concederle una distinción, que tras ser anunciada el pasado mes de agosto causó polémicas entre quienes veían inoportuno un reconocimiento debido a la batalla judicial que mantiene con su exmujer Amber Heard, que le ha acusado de maltrato.

Depp: "Sois unos guerreros y siento los problemas en los que os hayáis podido meter por mi causa"

"Gracias a José Luis y a su fantástica manera de asumir las cosas", ha destacado el protagonista de 'Piratas del Caribe', para el que el certamen donostiarra ha defendido la presunción de inocencia.

Y también ha dado las gracias a la gente que le ha inspirado y ayudado a seguir adelante, a la que le ha apoyado durante mucho tiempo. "Sois unos guerreros y siento los problemas en los que os hayáis podido meter por mi causa", ha resaltado Depp, que ha sido recibido en el escenario como un actor "inclasificable" que ha dado vida "a personajes únicos, carismáticos y excéntricos y, sobre todo, memorables".

Antes de recoger el galardón, por la gran pantalla del Kursaal han desfilado algunas imágenes de la carrera del intérprete, que suma tres nominaciones a los Oscar, que ha obtenido un Globo de Oro y que también ha sido productor, además de director de algunos cortos y del largometraje 'The Brave'.

#69SSIFF | Johnny Depp #PremioDonostia 🎙️ Rueda de prensa



🗣️ Johnny Depp: “Es un verdadero honor recibir este premio en un festival de cine real y que tiene que ver con las películas. Siempre estoy encantado de regresar a esta ciudad” pic.twitter.com/Ejo04UDMMu — Donostia Zinemaldia - Festival de San Sebastián (@sansebastianfes) 22 de septiembre de 2021

Entre sus compañeras de reparto está Marion Cotillard, el otro Premio Donostia de esta edición, a quien Depp ha dado la "enhorabuena" y de la que ha dicho que es "una chica fantástica, maravillosa".

Casi un centenar de personajes

Desde su debut en 'Pesadilla en Elm Street' cuando tenía 21 años hasta la actualidad, Depp a dado vida a casi un centenar de personajes.

'El lágrima', escrita y dirigida por John Waters, participó en la sección Zabaltegi del Festival en 1990. Poco después, con 'Eduardo Manostijeras', llegó su primera colaboración con Tim Burton.

En los siguientes años protagonizó películas dirigidas por cineastas tan relevantes como Emir Kusturica ("El sueño de Arizona", 1992), Lasse Hallström ('¿A quién ama Gilbert Grape?', 1993, y 'Chocolat', 2000), Tim Burton ("Ed Wood", 1994, y 'Sleepy Hollow', 1999), Jim Jarmusch ('Dead Man', 1995), Mike Newell ('Donnie Brasco', 1997) y Terry Gilliam ('Miedo y asco en Las Vegas',1998), recuerda el Festival.

Ya en el siglo XXI, su interpretación del capitán Jack Sparrow en la saga de 'Piratas del Caribe' le ha granjeado la admiración también de las nuevas generaciones.

Depp ha encarnado a escritores, policías infiltrados o forajidos, casi siempre inadaptados, junto a compañeros de reparto como Marlon Brando, Faye Dunaway, Jerry Lewis, PeneŽlope Cruz, Helena Bonham Carter, Javier Bardem, Kate Winslet, Mark Rylance y Dustin Hoffman.

Judi Dench, Antonio Banderas, John Malkovich, Marion Cotillard, Forrest Whitaker, Al Pacino, Benedict Cumberbatch, Morgan Freeman, Benicio del Toro, Michelle Pfeiffer, Leonardo Di Caprio y Christopher Plummer forman también parte de esa lista.

La entrega del premio ha tenido lugar antes de la proyección fuera de concurso de la película de Sección Oficial "La hija", de Manuel Martín Cuenca, protagonizada por Javier Gutiérrez y Patricia López Arnaiz.

"Nadie está a salvo de la cultura de la cancelación"

Durante la tarde, Johnny Depp, aseguró que "nadie está a salvo de la cultura de la cancelación".

"Nadie está a salvo, pero si estás armado con la verdad es todo lo que necesitas", dijo Depp al ser preguntado por el alcance de la cultura de la cancelación tras la polémica suscitada por la concesión del Premio Donostia al actor, que ha estado inmerso en una batalla judicial por una acusación de malos tratos.

Depp consideró que se trata de una situación "muy complicada" y que, cuando él se ha visto afectado por estos "juicios instantáneos basados en aire contaminado", su primera reacción fue de incredulidad.

El actor se refirió a "movimientos" que han aparecido "con la mejor de las intenciones, pero que después se han ido de las manos hasta tal punto que nadie está a salvo".

"Cuando haya una injusticia, contra ti o alguien a quien amas o en quien crees, levántate, no te quedes sentado, porque te necesitan"

"Es algo que no me afecta solo a mi, sino a mucha gente, hombres, mujeres, siempre que haya alguien dispuesto a decir una sola frase", lamentó. "Llega un punto en que se piensa que es normal, pero no lo es".

El protagonista de la saga de 'Piratas del Caribe' concluyó pidiendo públicamente que quien sea testigo de una injusticia no se quede parado. "Cuando haya una injusticia, contra ti o alguien a quien amas o en quien crees, levántate, no te quedes sentado, porque te necesitan".