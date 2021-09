Ya está aquí el primer tráiler completo de 'Matrix 4 Resurrections', el regreso de la popular saga de ciencia ficción cuya cuarta entrega vuelve a estar protagonizada por Keanu Reeves, que retoma su papel de Neo.

Lana Wachowski, creadora de la franquicia junto a su hermana Lily, dirige esta vez en solitario la nueva entrega que, tras varios retrasos en su producción motivados por la pandemia, verá la luz en los cines en diciembre de este año.

Un filme que, según avanza el tráiler arranca con un Neo con un aspecto muy cambiado --barba y pelo largo a lo John Wick-- yendo a terapia y atiborrado de pastillas azules. "Thomas, te veo especialmente alterado, ¿puedes contarme que ha pasado?", le pregunta el psiquiatra interpretado por Neil Patrick Harris. "He tenido sueños... que no eran solo sueños", contesta el sombrío personaje que le pregunta a su terapeuta, directo: "¿Estoy loco?". "Aquí no usamos esa palabra", le replica él. Sí, Neo vive dentro de Matrix.

Luego, unos planos fugaces dan paso al encuentro en una cafetería con Trinity, que no le reconoce. Ella es, según avanza segundos después el tráiler, la razón por la que Neo sigue allí, por la que sigue luchando dentro de Matrix. Decidido a continuar con su batalla, Neo decide tirar su frasco de pastillas azules y, de la mano del joven Morpheo, toma la pastilla roja. "Hora de volar", le dice el personaje que ahora encarna Yahya Abdul-Mateen II.

"Lo único que te importa sigue aquí y por eso sigues luchando. No te rendirás", reafirma Morpheo en el dojo donde Neo demuestra que durante estos años de letargo, puede que de bucle dentro de Matrix, no ha olvidado el poder que adquirió en la trilogía original. Y ahora, después de todos estos años, Neo está dispuesto, tal y como señala el personaje de Jonathan Groff, "a volver al centro de todo, volver a Matrix".

Además de Keanu Reeves como Neo, el filme cuenta también con Carrie-Anne Moss retomando su papel de Trinity, Jada Pinkett Smith que también repite como Niobe, Lambert Wilson como el Merovingio y Daniel Bernhardt como el agente Johnson.

Además de la presencia de Yahya Abdul-Mateen II interpretando al joven Morpheo, el filme cuenta con el fichaje de otras caras conocidas como Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Priyanka Chopra, Andrew Caldwell, Brian J. Smith, Ian Pirie o Christina Ricci.

Con guión de Aleksandar Hemon, David Mitchell y la propia Lana Wachowski, The Matrix Resurrections tiene previsto su estreno en cines el 17 de diciembre de 2021.