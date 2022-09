¡Las fiestas de Pereruela ya están aquí!

Aquí podrás consultar el programa completo para que disfrutes de todas las actividades previstas en este municipio zamorano:

JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE

17:30 horas: Pregón de comienzo de fiestas en la Plaza del Ayuntamiento, a cargo del allcalde.

18:00horas: Fiesta de la espuma. Lugar: plaza del Ayuntamiento.

23:00 horas: Fiestas con la Macro Discoteca ALEFRÁN.

VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE

11:30 horas: Pasacalles con Los Azores para alegrarnos la mañana.

12:00 horas: Santa Misa en honor a Santa Eufemia.

13:00 horas: Bailes Regionales con actuación del grupo de baile tradicional "Los Alfares" de Pereruela. A continuación, vino español. Lugar: plaza del frontón.

17:00 horas: Juegos infantiles: hinchables y toro mecánico. Lugar: plaza del frontón.

18:00 horas: Partido de Pelota a mano. primer partido – primera categoría de Castilla y León: Galgo IV-Corredera vs Ganzález-Nuevo. Segundo partido – Categoría Élite: Amiano-Oliden (Guipúzcoa) vs Murua-Alberdi (Campeones del Mundo Sub 23).

18:00 horas: Scape Room. Lugar: alrededores del Frontón.

20:00 horas: Actuación del grupo flamenco Sal Gorda. Lugar: plaza del frontón.

24:00 horas: Gran noche de fiesta amenizada por la orquesta Mandrágora. Durante el descanso, espectáculo de malabares con fuego.

04:00 horas: Discomóvil Km 0 (Alefrán).

SÁBADO 17 de SEPTIEMBRE

17:00 horas: Actuación para todos los públicos de Máximo Óptimo: malabares, acrobacias, humor y mucho más. Lugar: plaza del frontón.

18:00 horas: Juegos de madera para grandes y pequeños. Lugar: plaza del frontón.

19:00 horas: Exhibición de Bike Trial protagonizada por Kabra Bike Show. Lugar: plaza del frontón.

20:00 horas: Pasacalles con la charanga Los Cermeños.

24:00 horas: Verbena amenizada por la orquesta Arizona. Durante el descanso, concurso de disfraces. Se entregarán premios a los dos mejores disfraces. Primer premio: una caña de lomo. Segundo premio: una botella de vino.

04:00 horas: Dj Residente JL y su nueva Discomóvil Energy… ¡hasta que amanezca!

DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE

17:00 horas: Gran espante campero con 3 TOROS de la Ganadería Miranda de Pericalvo. La organización pide "máximo respeto hacia los animales y que se cumplan las normas dictadas en todo momento para el correcto desarrollo de la actividad".

LUNES 19 DE SEPTIEMBRE

18:00 horas: Juegos infantiles: hinchables y cama elástica. Lugar: plaza del frontón.

21:00 horas: Costillada en la plaza del frontón. Se solicitará una participación de 1 euro por persona. Los tickets estarán a disposición de quienes lo deseen desde el día 6 hasta el día 9 de septiembre en el Ayuntamiento, en horario de 11:00h a 14:00h. Se reservarán 50 tickets para los "rezagados". Quien no tenga ticket el día de la costillada no podrá disfrutar de ella. Al finalizar la costillada, baile amenizado por Los Azores.