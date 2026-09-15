Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Almudena, la pastora de Sayago (Zamora)Fromago 2026: cuenta atrásCentro Cívico de Zamora: plazosZamora CF: clasificaciónVuelta a las aulas: ESO y Bachillerato
instagramlinkedin

Series

Dónde ver las series ganadoras de los Premios Emmy

Los galardonados en los Premios Emmy 2026, que incluyen categorías de drama, comedia y miniserie, ya están al alcance de los espectadores españoles en las plataformas de contenidos digitales

El protagonista de 'Widow’s Bay' es Matthew Rhys, que interpreta a Tom Loftis, el alcalde de la localidad. La serie es una comedia de terror creada por Katie Dippold y se estrenó en Apple TV+ el pasado abril.

El protagonista de 'Widow’s Bay' es Matthew Rhys, que interpreta a Tom Loftis, el alcalde de la localidad. La serie es una comedia de terror creada por Katie Dippold y se estrenó en Apple TV+ el pasado abril. / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Periódico

Las series que han triunfado en los Premios Emmy 2026 se pueden ver en España a través de diferentes plataformas de streaming. Entre las grandes ganadoras están The Pitt, disponible en Max, que volvió a llevarse el premio a Mejor serie dramática; La maldición de Widow's Bay, en Apple TV+, que ganó el Emmy a Mejor comedia; y DTF St. Louis, también en Max, que consiguió el premio a Mejor miniserie.

Además, otras producciones premiadas están disponibles en plataformas como Netflix y Apple TV+. En Netflix se pueden encontrar series como The Beast in Me y Beef, mientras que Apple TV+ ofrece títulos premiados como Pluribus, The Studio y Severance. Por su parte, Hacks, otra de las series destacadas de los Emmy, se puede ver en Max.

A continuación, una lista de las 10 series principales, sus premios y dónde verlas.

The Pitt — Mejor serie dramática — HBO Max

La maldición de Widow’s Bay — Mejor serie de comedia — Apple TV+

DTF St. Louis — Mejor miniserie — HBO Max

Pluribus — Mejor actriz dramática para Rhea Seehorn — Apple TV+

Hacks — Mejor actriz de comedia para Jean Smart — HBO Max

The Beast in Me — Mejor actor en miniserie para Matthew Rhys — Netflix

Slow Horses — Mejor dirección en drama — Apple TV+

The Diplomat (La diplomática) — Mejor actriz secundaria en drama para Allison Janney — Netflix

Task — Mejor actor secundario en drama para Tom Pelphrey — HBO Max

Noticias relacionadas

South Park — Mejor programa de animación — Paramount+ / Comedy Central

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Faúndez defiende los desbroces perimetrales: 'Por encima de un árbol está la seguridad de las personas
  2. Golpe al robo de cobre en Zamora: ocho sacos de cable pelado en un maletero destapan a una banda en Villalpando
  3. Los tomates alistanos, referente de calidad
  4. La Guardia Civil investiga cuatro asaltos con violencia en una misma noche en Corrales y Benavente
  5. GALERÍA | Aliste elige el mejor tomate de la comarca: casi un kilo y medio de sabor procedente de Palazuelo de las Cuevas
  6. Llamada a los 68 municipios de Zamora con alto riesgo de incendios: colaboración para crear planes 'eficaces
  7. Alegaciones a los molinos gigantes y el mar de placas solares proyectados en la comarca zamorana Sayago: alertan de destrucción de pastos y terrenos comunales
  8. El PP de Zamora advierte: el Gobierno no va a hacer la A-11, sino una N-122 con tres variantes de población

Puigdemont reclama al Tribunal de Cuentas que aplique de una vez la amnistía: "La sentencia prejudicial no se reinterpreta, se cumple"

Puigdemont reclama al Tribunal de Cuentas que aplique de una vez la amnistía: "La sentencia prejudicial no se reinterpreta, se cumple"

PP y Vox apuntan a que la UE suspenda relaciones con Marruecos y el PSOE les acusa de "manosear" la crisis de Ceuta

PP y Vox apuntan a que la UE suspenda relaciones con Marruecos y el PSOE les acusa de "manosear" la crisis de Ceuta

Alondra Bentley y María Rodés protagonizan el cartel musical del X aniversario de La Ventana Market

Alondra Bentley y María Rodés protagonizan el cartel musical del X aniversario de La Ventana Market

Naturgy invertirá 70 millones para modernizar el parque eólico Nerea en Zamora

Naturgy invertirá 70 millones para modernizar el parque eólico Nerea en Zamora

¿Qué días no habrá colegio este curso en Zamora?

¿Qué días no habrá colegio este curso en Zamora?

Javier Iglesias, Javier Maroto y Clara Martín toman posesión como nuevos senadores autonómicos

Javier Iglesias, Javier Maroto y Clara Martín toman posesión como nuevos senadores autonómicos

Degustación de paquitos de cordero, talleres de lana y experiencias inmersivas la presentación itinerante de Interovic en la feria Fromago de Zamora

Degustación de paquitos de cordero, talleres de lana y experiencias inmersivas la presentación itinerante de Interovic en la feria Fromago de Zamora

La consejera de Educación respalda a los zamoranos que representarán a España en el mundial Skills

La consejera de Educación respalda a los zamoranos que representarán a España en el mundial Skills
Tracking Pixel Contents