El calor y las largas horas de espera provocan las críticas de los figurantes de 'Enredados'

Lo que debía ser el día más especial del rodaje de la película de Disney 'Enredados', con todos los figurantes recorriendo las calles del Barri Vell de Girona, acabó marcado por las quejas de parte de los participantes debido a las altas temperaturas y a las condiciones en las que transcurrió la jornada. Las largas horas de espera para grabar, un rodaje que se prolongó durante muchas horas y un vestuario "poco transpirable" provocaron el malestar de algunos extras. "Si hubiera otro rodaje en esta época del año, me lo pensaría antes de participar", asegura uno de los figurantes, que afirma haber escuchado este comentario en varias ocasiones entre otros participantes del filme.

El calor fue, precisamente, el principal problema de la jornada. Este mismo extra recuerda que "hacía un calor impresionante" y que las altas temperaturas, sumadas al vestuario medieval que debían llevar durante horas, provocaron que al menos dos personas se desmayaran. "Se desmayaron dos guardias, porque eran los que llevaban las armaduras y tenían que soportar más peso", explica. Un segundo figurante asegura que presenció estos episodios: "Delante de nosotros un soldado cayó en las escaleras de la catedral. Cuando cortaron la escena vimos cómo todos los soldados iban a ayudarlo y tuvieron que atenderlo".

La espera antes de rodar

En el caso de este segundo testimonio, el desgaste no solo estuvo marcado por el calor, sino también por las largas horas de espera antes de comenzar a grabar con el vestuario puesto. Asegura que el calzado fue uno de los aspectos que más le perjudicó y que, tras llevar las botas durante horas, terminó con una ampolla en el pie. "Llegué a un punto en el que no podía ni caminar, literalmente iba cojeando. Me ardían los pies, no podía apoyarlos en el suelo", recuerda.

También destaca que fue citado a las 6:30 de la mañana en el Palau Firal y que "antes de las ocho ya estaba cambiado". Sin embargo, no comenzaron a grabar hasta "las tres y media de la tarde". Por ello se pregunta: "¿Por qué me haces estar tantas horas pasando calor y con estos zapatos si hasta las tres y media no empezábamos? Ya estábamos agotados antes de comenzar". A esa espera se sumó el hecho de que los figurantes no podían consultar la hora ni comunicarse con el exterior, ya que habían tenido que "dejar el móvil por la mañana".

Comidas y remuneración

Pese a este cúmulo de circunstancias, los figurantes también ponen el foco en las comidas y en la remuneración recibida. El primero explica que la producción "nos ofreció desayuno y comida", pero lamenta que, al terminar la jornada, "después de muchas horas echamos en falta la cena, ya que solo estaban los bocadillos preparados para el desayuno del día siguiente".

Una situación que el segundo figurante confirma y a la que añade el salario percibido. "Al final fueron desde las seis y media de la mañana hasta las nueve de la noche, por setenta y pocos euros, unos cinco euros la hora, más o menos", una cantidad que considera insuficiente teniendo en cuenta que se trataba de "una superproducción, en la que nosotros representamos el 0,001 % del presupuesto, ¿y tenernos en estas condiciones por cinco euros la hora?", lamenta.

Las medidas frente al calor

Aun así, ambos figurantes reconocen que la productora intentó reducir los efectos de las altas temperaturas. "No nos faltó agua en ningún momento. De hecho, iban repartiendo botellas pequeñas continuamente", asegura el primero. El segundo añade que también les "rociaban con espráis de agua", les repartían "ventiladores pequeños de pilas" y los protegían con paraguas entre secuencias.

Por ello, aunque lamenta la ausencia de una cena, las largas horas de espera y el hecho de tener que pasar buena parte de la jornada con el vestuario del rodaje, el primer figurante concluye que "salvo por el hecho de que no hubiera cena, por parte de la productora nos trataron bien".

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El segundo también admite que "de bebida no nos podemos quejar", aunque su crítica es más contundente y se dirige sobre todo a las condiciones en las que transcurrió la jornada, hasta el punto de calificar la experiencia como opuesta a la imagen que se ha difundido del rodaje. "Hoy he visto un vídeo que decía 'la magia de Disney en Girona' y pensaba: ¿la magia de Disney, a qué precio?", lamenta. Según explica, considera que también debería darse a conocer "que la gente haya podido sufrir consecuencias graves para la salud" durante una jornada que califica de "bastante vergonzosa".