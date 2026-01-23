Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

'Júpiter', de Sonia Gómez

Qué bien le sienta a Sonia Gómez ir por libre. Lleva unas cuantas canciones contando todo lo que ha bombardeado su cabeza en los últimos años. Y, oye, ya completamente alejada de Sweet California, hay que reconocerle el mérito de reinventarse. Está acertadísima en Júpiter, un tema enérgico, pero lo suficientemente profundo para calar. Si sigue en esta estela, quizá, habrá que verlo, podrá competir por coronar las grandes listas.

'¿Cómo paso?', de Ela Taubert

Desde que Ela Taubert recibió el Grammy Latino a Mejor Artista Nuevo no ha dejado de lanzar temas que, en voz de otros, tal vez, ya habrían colapsado todas las playlists. Tiene un material inflamable, con melodías que supuran los quiebros de toda una generación. Está haciendo bastante ruido desde su Colombia natal y, aunque no esté confirmada su presencia en España, por ahora, tiene todas las cartas a su favor. Llegará.

'Un pañuelo', de Iseo & Dodosound

Una década después de que Leire y Alberto publicaran su primer álbum, pueden presumir de haber mantenido sus principios intactos. Componen, mezclan y cantan como quieren, desprejuiciadísimos. La exquisita producción de Un pañuelo subraya su modo de entender la música: un medio de expresión personal sin artificios ni pretensiones. Quien reproduzca sus canciones estará escuchando sus propios latidos. Todo un golpe sobre la mesa.

'One Day I Will Get my Revenge', de Micah P. Hinson

Hace ya veinte años, Micah P. Hinson publicó un álbum que nos dejó a todos con boca y ojos muy abiertos, Micah P. Hinson and the Gospel of Progress, un disco que le convertía en uno de los cantautores más interesantes de una época que empezaba a estar saturada de cantautores. Vinieron después años de una carrera más discreta, con el trovador americano a menudo afectado por dolencias y accidentes de diferente tipo. Instalado en Carabanchel desde hace un tiempo, su último y muy reciente disco demuestra que todavía puede hacer temas tan bonitos como este, un alegato de revancha emocional en el que vemos que quien tuvo, retuvo, aunque no siempre suceda.

'Lanterns Part 1 (Songs From The Solent)', de Richard Walters

Richard Walters, cantautor y multiinstrumentista británico con alma de poeta, se inspira en el mar y los faros en un nuevo disco que nació fruto de una residencia artística en el estrecho que separa la isla británica principal de la de White y que le inspiró unas letras que en principio pensaba cantar, pero que al final han acabado recitadas, en este caso por una voz tan fabulosa con la del actor Jeremy Irons. Paisajes marinos y un guía de lujo para trasladarnos a una especie de nirvana en el que no caben la angustia y los nervios.

Noticias relacionadas

'Waiting So Long', de Daphni (feat. Caribou)

Suena a cachondeo que un músico presente una colaboración consigo mismo, pero eso es lo que ha hecho Daphni con este featuring de Caribou (o sea, el canadiense Dan Snaith compartiendo canción con... Dan Snaith). Da lo mismo: el tema es más simple que el mecanismo de un paraguas y nos suena a todo lo que este tipo con múltiples nombres artísticos lleva haciendo media vida, pero vuelve a ser lo suficientemente divertido y bailongo como para animarnos una noche de viernes. A favor.