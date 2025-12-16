¿Cuántas pesetas costó la entrada para ver a Extremoduro en su primer concierto en Madrid?

Desde hace una semana, el mundo de la música española está de luto por la pérdida de Robe Iniesta. Ahora, el fundador de Extremoduro va a tener el homenaje que sus seguidores pedían en Madrid. El ayuntamiento ha recogido la propuesta lanzada por Más Madrid la semana pasada de colocar una placa conmemorativa frente a la sala Sukursal Rock de Vía Carpetana, en Carabanchel.

Esta mítica sala de conciertos madrileña cerró hace años, pero sigue siendo un lugar muy especial para los seguidores del rock. La relación entre Carabanchel y Robe Iniesta es muy estrecha y significó un hito en su carrera.

¿Por qué la placa en honor a Robe Iniesta va a estar en Carabanchel?

La placa en honor a Robe Iniesta va a estar en Carabanchel porque en la sala Sukursal Rock fue el primer concierto de Extremoduro en Madrid. Ocurrió el 8 de noviembre de 1991, cuando el grupo solo tenía dos álbumes en el mercado: 'Rock Transgresivo' y 'Somos unos animales'.

Esta mítica sala de conciertos madrileña tenía una capacidad de 400 asistentes, en los sótanos del Cine Kursal. Era un local pensando para bandas emergentes del rock español. Extremoduro solo necesitó 4 años más, el 9 de noviembre de 1995, para actuar en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, ahora llamado Movistar Arena, demostrando que tenían un público fiel que les acompañó siempre.

Cartel del primer concierto de Robe Iniesta con Extremoduro en Carabanchel, Madrid. / Facebook

Por aquel entonces, la entrada para ver a Robe Iniesta y Extremoduro en Madrid costaba 1.000 pesetas la anticipada y en taquilla 1.2000. Es decir, podías tener un concierto de una de las bandas referentes de la música española por solo seis euros.

En la actualidad, en el lugar de la sala Sukursal Rock de Via Carpetana 145 hay un supermercado. Será enfrente de este donde se coloque la placa en honor de Robe Iniesta en Carabanchel. En el recordado local también actuaron otros grupos muy conocidos del rock en España como Los Suaves o Barricada.

¿Cómo va a ser el homenaje a Robe Iniesta en Carabanchel?

La delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, explicó al final de la comisión ordinaria del ramo por qué el Ayuntamiento de Madrid se había decidido por poner esta placa de homenaje:“Creo que pocos fallecimientos han despertado tantas adhesiones y tantas muestras de consternación como el de Robe Iniesta y, por supuesto, tendrá esa placa”.

El Ayuntamiento de Madrid asegura que harán este homenaje "con mucho gusto", aunque la delegada matizó que es una decisión "condicionada" a que la comunidad de vecinos actual del inmueble donde se ubicaba la mítica sala de Carabanchel quiera. En caso de no poder colocarla ahí, "encontremos otro lugar que sea adecuado para que se le recuerde como de todas formas van a hacer", añadió Rivera de la Cruz.