Los diseños de uñas que están en tendencia este 2025

Uñas Carey.

Uñas Carey.

Marina García

¿Cuadradas, redondas, o en punta al más puro estilo Cruella? ¿Con largo extremo o naturales? ¿Colores ácidos, pasteles o con brilli? Las posibilidades en materia de uñas son tantas como puedas imaginar. Como en todo, las tendencias y las influencers mandan (sí, también en lo que a uñas se refiere) y para este final de 2025 estas son las tendencias del momento:

Carey

Uñas Carey.

Uñas Carey.

Cherry Borgoña

Cherry Borgoña.

Cherry Borgoña.

Cow Print

Uñas cow print.

Uñas cow print.

Mocha Musse

Uñas Mocha.

Uñas Mocha.

Azul Navy

Uñas Azul Navy.

Uñas Azul Navy.

