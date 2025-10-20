Los diseños de uñas que están en tendencia este 2025
¿Cuadradas, redondas, o en punta al más puro estilo Cruella? ¿Con largo extremo o naturales? ¿Colores ácidos, pasteles o con brilli? Las posibilidades en materia de uñas son tantas como puedas imaginar. Como en todo, las tendencias y las influencers mandan (sí, también en lo que a uñas se refiere) y para este final de 2025 estas son las tendencias del momento:
Carey
Cherry Borgoña
Cow Print
Mocha Musse
Azul Navy
