¿El 2015 está de vuelta? Esta es la conocida empresaria e influencer que ha decidido que sí

"Kylie Jenner tiene las puntas del pelo azules, ha sacado nueva canción, vuelve a usar Snapchat, mañana hay desfile de Victoria Secret, no slickbacks, habrá pink carpet. LIVE IS WORTH LIVING". Casi como un lema, esto es lo que últimamente se escucha entre los jóvenes.

TikTok es una de las plataformas más utilizadas en el mundo. Sus conocidos como trends dan la vuelta al mundo y son capaces de viralizar en segundos cualquier video. Algo así es lo que sucedió a principios de año con un trend titulado "2025 es el nuevo 2015". No es la primera vez que alguien dice que la moda es cíclica, todos hemos escuchado a nuestros padres decir que "eso ya se llevaba en su época". Es por este motivo que, los usuarios de TikTok relacionaban las tendencias de la moda de ambos años.

Los usuarios no han tardado en subir vídeos mostrando la comparativa de la moda, la comida, las bebidas, el maquillaje, el pelo o la forma de ver la vida de aquel año y el actual, llegando a utilizar incluso aplicaciones que en aquel momento eran la última moda y que habían quedado desterradas con el paso del tiempo, como Retrica o Snapchat.

Tal ha sido el revuelo que la mismísima Kylie Jenner, no ha podido mantenerse en la distancia, y es que está época tan emblemática estuvo marcada en parte por sus estilismos y su marca de cosmética.

La influencer no ha dudado en aprovechar el momento y con ello relanzar su colección de maquillaje acompañada de la mejor publicidad posible: su estilo personal de aquel 2015.