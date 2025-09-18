Leo Harlem anuncia su retirada de los escenarios
El adiós definitivo lo dirá en el teatro con sus últimas funciones de despedida en diciembre en Madrid
"Lo dejo. Profesionalmente, claro". Así, como si nada, con un mensaje que huye del sentimentalismo y con un anuncio en sus redes sociales el humorista Leo Harlem anunciaba hace unos días que dejaba los escenarios tras 20 años de monólogos y actuaciones. Sin embargo, el adiós quiere darlo "por todo lo alto" a finales de año con sus últimas actuaciones en Madrid entre los días 17 y 21 de diciembre: "Me encantaría que estuvierais conmigo...gracias por haberme acompañado hasta este momento".
No obstante, deja una puerta abierta: "Quizá entre todos me convencéis para quedarme, ya veremos", aunque quienes lo conocen saben que si el también actor ha anunciado ya la decisión es para llevarla a cabo.
El monologuista y actor ha estado siempre muy implicado con los temas sociales. Sin ir más lejos, Harlem ha estado siempre muy cerca de la Fundación Persona de Zamora (Asprosub) y ha sido el primero en reivindicar la situación a consecuencia de los graves incendios en La Culebra.
