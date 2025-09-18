Leo Harlem anuncia su retirada de los escenarios

"Lo dejo. Profesionalmente, claro". Así, como si nada, con un mensaje que huye del sentimentalismo y con un anuncio en sus redes sociales el humorista Leo Harlem anunciaba hace unos días que dejaba los escenarios tras 20 años de monólogos y actuaciones. Sin embargo, el adiós quiere darlo "por todo lo alto" a finales de año con sus últimas actuaciones en Madrid entre los días 17 y 21 de diciembre: "Me encantaría que estuvierais conmigo...gracias por haberme acompañado hasta este momento".

No obstante, deja una puerta abierta: "Quizá entre todos me convencéis para quedarme, ya veremos", aunque quienes lo conocen saben que si el también actor ha anunciado ya la decisión es para llevarla a cabo.

El monologuista y actor ha estado siempre muy implicado con los temas sociales. Sin ir más lejos, Harlem ha estado siempre muy cerca de la Fundación Persona de Zamora (Asprosub) y ha sido el primero en reivindicar la situación a consecuencia de los graves incendios en La Culebra.