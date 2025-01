12 destinos para viajar en 2025, uno para cada mes

¿Y si este 2025 te regalases el lujo de viajar cada mes? Doce meses, doce aventuras distintas en algunos de los destinos más especiales del mundo. Para ello, he preparado una lista que te hará soñar y, por qué no, empezar a planificar tus vacaciones y escapadas.

Cada mes tiene su propio encanto, y estos destinos están pensados para sacar lo mejor de cada momento del año. Este recorrido te llevará por el mundo, Europa y por España con la inspiración que necesitas para que 2025 sea un año inolvidable. Y recuerda, no hace falta irse lejos para descubrir lugares diferentes.

Enero: Tenerife (España)

Comenzar el año con buen pie es más fácil si nos escapamos al calorcito de Tenerife. Esta isla del archipiélago canario me conquistó desde el primer instante. Me ofreció unos paisajes verdes inesperados y unas poblaciones llenas de historia, como a mi me gusta.

En un viaje a Tenerife te esperan parajes impresionantes como el Parque Nacional del Teide o el Parque Natural de Anaga, pero también pueblos y ciudades con encanto como La Orotava, Garachico, Icod de los Vinos o La Laguna, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Y si quieres ver playas salvajes, no puedes dejar de ir a la playa de Benijo.

Una semana es perfecta para conocer Tenerife en profundidad. Con un coche de alquiler, podrás moverte cómodamente y descubrir los rincones más emblemáticos de la isla. Sigue mi ruta por Tenerife en 7 días para no perderte detalle.

Febrero: Tailandia

Si buscas un destino exótico en el que disfrutar de todo: naturaleza exuberante, playas de película, cultura y gastronomía, te recomiendo que en febrero te cojas un avión a Tailandia ya que podrás disfrutar de un clima seco en la mayoría del país y temperaturas algo menos calurosas.

Tailandia es uno de mis destinos favoritos del sudeste asiático. A pesar de ser un país más turístico que otros vecinos, en mi opinión es un país que lo tiene todo.

En una ruta de 15 días por Tailandia podrás descubrir su vibrante capital, Bangkok, con impresionantes templos y buena gastronomía; Ayutthaya, que fue durante más de 400 años la capital del antiguo reino de Siam (como se conocía anteriormente a Tailandia) y cuyas ruinas son Patrimonio de la Humanidad; Chiang Mai, en el norte, centro cultural del país, llena de templos y rodeada de naturaleza, y por supuesto, disfrutar de las paradisíacas playas de Tailandia. Una parada por Railay en la región de Krabi es imprescindible.

Marzo: Roma (Italia)

¿Qué puedo decir de Roma? Mi ciudad favorita de Europa. Allí donde en cada esquina se respira historia. Si aun no has estado, ya va siendo hora de ponerle remedio. Y si ya has visitado esta joya de ciudad, recuerda que volver siempre es un buen plan, porque Roma es de esas ciudades que nunca terminas de visitar.

Después de haber visitado la ciudad eterna en varias ocasiones, tengo muy claras mis recomendaciones. Si sigues mi itinerario por Roma en 4 días no te vas a perder detalle. Una excelente forma de comenzar tu visita es apuntarte al free tour por Roma que recorre los principales puntos del centro histórico con un guía español. Así podrás conocer las historias y secretos del Coliseo, Foro Romano, Fontana di Trevi y más rincones que hacen única a esta ciudad. Además, no te pierdas el Vaticano y subir a la cúpula de la Basílica de San Pedro, que te regalará unas vistas de Roma inolvidables.

En cuanto al alojamiento, el barrio de Monti es una opción perfecta. Con sus calles empedradas, ambiente bohemio y una amplia oferta de restaurantes, es el barrio ideal para vivir la auténtica esencia romana. Aquí te recomiendo el hotel Glance in Rome, con una ubicación perfecta.

Abril: Japón

Abril es sinónimo de sakura en Japón. Entre finales de marzo y principios de abril, el país entero se viste de blanco y rosa gracias a la floración de los cerezos, una experiencia única en el país nipón. Si tienes la ocasión no dejes de visitar Japón en estas fechas. Es todo un acierto. Aparte de ello, viajar a Japón es descubrir cómo lo moderno y lo tradicional conviven en armonía de una manera difícil de imaginar si no lo has vivido.

Para un viaje a Japón recomiendo que te reserves un mínimo de dos semanas, tres si puedes. En tu itinerario no puede faltar una visita a Kioto donde sus templos te transportarán a otra época y los jardines japoneses te harán sentir una paz difícil de explicar. Tokio, por su parte, ofrece un mundo futurista muy divertido a la par que fotogénico. Si te gusta la fotografía, vas a disfrutar de lo lindo. Completa la ruta por Japón visitando la región de los alpes japoneses, con sus montañas y pueblos antiguos. También merece la pena acercarse hasta la isla de Miyajima para observar su gran tori flotante. Sea cual sea tu itinerario, Japón te va a dejar con ganas de volver.

Japón / L. T. P.

Mayo: Córdoba (España)

Si buscas un destino al que viajar en el mes de mayo sin coger aviones, lo tengo claro, y se llama Córdoba. En mayo, Córdoba se convierte en un auténtico espectáculo para los sentidos. Las calles del casco histórico se llenan de color con los famosos Patios de Córdoba, declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Este festival, que se celebra durante el mes de mayo, permite visitar los patios de casas privadas decorados con flores. Mi recomendación es que visites la ciudad fuera de la época del concurso ya que encontrarás mucha menos afluencia de turistas y disfrutarás mejor de la ciudad.

Pero Córdoba destaca por encima de todo por su patrimonio, convirtiéndola en una de las ciudades más bonitas de España. En un viaje a Córdoba no puedes perderte la impresionante Mezquita-Catedral, uno de los monumentos más espectaculares de España, o pasear por el Puente Romano y la judería, con sus estrechas calles llenas de encanto.

Para que la escapada sea redonda, te recomendamos un alojamiento especial, el hotel Bálcón de Córdoba.

Junio: Puglia (Italia)

Llega junio, y con él, el calor y las ganas de destinos playeros donde poder disfrutar del mar, el ambiente costero y la gastronomía mediterránea. Y yo lo tengo claro. Si buscas un viaje diferente, que te sepa a auténticas vacaciones y te haga desconectar sin dejar de lado la parte cultural, te recomiendo que explores la región de Puglia, en el sur de Italia. En una ruta de 7 días por Puglia vas a disfrutar de una de las regiones más auténticas de Italia donde no pueden faltar Alberobello, localidad conocida por sus trulli, casas blancas de tejado cónico exclusivas de esta zona de Italia; Ostuni, la "ciudad blanca", con sus calles empedradas y vistas al mar Adriático; Lecce, apodada la "Florencia del sur", por su impresionante arquitectura barroca o Polignano a Mare, con su famosa playa rodeada de acantilados.

La gastronomía local, con sus pescados, orecchiette y vinos locales, será otro de los puntos fuertes de tu viaje.

Puglia, Italia. / L. T. P.

Julio: Bali (Indonesia)

En Julio te propongo volver al Sudeste asiático para descubrir uno de sus destinos más icónicos a la par que fascinantes: la isla de Bali. Uno de los lugares del mundo más bonitos, con una naturaleza exuberante y un trasfondo cultural palpable por toda la isla. En Bali te propongo una ruta por la isla de 7 días que comienza en Ubud, el corazón de Bali y centro de la espiritualidad de la isla, rodeada de naturaleza y templos que te dejarán experiencias inolvidables. Continua visitando el este de Bali, que sorprende por su ambiente más local y menos turístico, y termina en el norte, donde los paisajes te dejarán con la boca abierta.

El tu viaje, no puedes dejar de explorar algunos de los templos más icónicos, como el de Tanah Lot, situado sobre una roca en el mar, o el templo Madre de Besakih, rodeado de montañas, como tampoco te pierdas el espectáculo de danza Kecak al atardecer en el Templo de Uluwatu, una experiencia única con el océano como telón de fondo.

Bali, Indonesia. / L. T. P.

Agosto: Rías Baixas, Galicia

Agosto es el mes perfecto para descubrir las Rías Baixas, en Galicia, un destino que combina paisajes espectaculares, playas de aguas cristalinas y una gastronomía que te hará querer repetir. Este rincón del noroeste de España es uno de mis favoritos en verano y no podía faltar en esta lista.

Puedes empezar tu recorrido en la Isla de Arousa o en la animada localidad de Sanxenxo, donde las playas de arena blanca y aguas tranquilas invitan a disfrutar de días de relax total. Pero las Rías Baixas son mucho más que mar: visita Combarro, con sus hórreos frente al agua, o pasea por Cambados, la cuna del albariño, donde puedes hacer una ruta por bodegas para conocer de cerca el proceso de elaboración de este vino.

En tu viaje incluye una parada en las Islas Cíes, un paraíso natural que no puedes perderte. Las vistas desde el Faro de Cíes son impresionantes y las playas, como la famosa Praia de Rodas, son consideradas entre las mejores del mundo.

Septiembre: Costa Oeste de EE. UU.

Si hay un viaje en mi Top 5 del mundo, ese es el que hice a la costa oeste de EE. UU. donde cada kilómetro que recorres es mejor que el anterior. Esta zona de EE. UU. repleta de grandiosos parques naturales te dejará sin palabras. No te imaginas lo que es asomarte por primera vez al Gran Cañón del Colorado. Indescriptible. Para este viaje te recomiendo que destines un mínimo de dos semanas, idealmente tres, para que puedas incluir los parques naturales más importantes de la zona como el Gran Cañón, Yosemite y Monument Valley y también puedas disfrutar de ciudades icónicas como San Francisco, Los Ángeles y Las Vegas. Te prometo que si optas por este destino en 2025 no te vas a arrepentir.

Octubre: Seúl (Corea del Sur)

Octubre es, sin duda, uno de los mejores meses para visitar Seúl, ya que las temperaturas son suaves, perfectas para explorar esta ciudad llena de contrastes. Yo te recomendaría empezar tu día explorando el Palacio Gyeongbokgung, un lugar cargado de historia, y si tienes la oportunidad, no te pierdas el cambio de guardia, ¡es todo un espectáculo! Después, visita el barrio tradicional de Bukchon Hanok que te transporta a otra época, permitiéndote descubrir la arquitectura tradicional coreana a través de sus más de 600 casas hanok, que se encuentran perfectamente conservadas. Después de comer la típica barbacoa coreana, piérdete por el Barrio de Ikseondong para disfrutar de sus cafeterías de diseño y termina el día entre tiendas de cosmética coreana y puestos callejeros en el céntrico barrio de Insadong.

En mi Guía de Seúl, te dejo muchas más recomendaciones sobre cómo moverte por la ciudad, los mejores restaurantes y mis rincones favoritos. ¡Seúl es una ciudad que te sorprenderá!

Noviembre: Extremadura

Noviembre es un mes ideal para descubrir Extremadura, una región que, aunque no siempre esté en el radar de todos, guarda algunos de los secretos más impresionantes de España.

Durante este mes, los colores del otoño crean unos paisajes espectaculares que merecen la pena ser explorados. Escápate al Parque Nacional de Monfragüe, donde puedes avistar decenas de buitres leonados, o el mágico Valle de Ambroz. No te olvides de visitar pueblos con tanto encanto como Hervás, con sus calles empedradas y casas de madera, o la histórica Trujillo, cuna de conquistadores. Además, este destino no solo va de naturaleza y pueblos, también va de comer. Y de comer bien, como a mi me gusta. En mi Guía de Extremadura te cuento mis recomendaciones personales para que aproveches al máximo cada minuto en esta tierra llena de historia, naturaleza y cultura. ¡Extremadura te sorprenderá!

Extremadura. / L. T. P.

Diciembre: Navidad en Londres

Y terminamos este recorrido por 2025 con diciembre, el mes perfecto para visitar Londres, ¡la ciudad se viste de fiesta! Desde los mercados navideños de Hyde Park, como el Winter Wonderland, hasta las luces de Navidad en Oxford Street y Covent Garden, todo tiene un aire especial que te hace sentir en una película.

Londres en Navidad. / L. T. P.

Si eres de los que disfrutan de la historia, las compras y la Navidad, Londres es tu destino ideal para cerrar el año. Yo te recomendaría también un paseo tranquilo por el río Támesis o perderte por barrios como Bloomsbury o South Kesington, donde siempre hay algo curioso que descubrir. En mi sección de Londres, te dejo todas mis recomendaciones para disfrutar de la ciudad sin perderte lo mejor. ¡Londres en diciembre tiene una magia que no te puedes perder!

¡Espero que estas lineas te hayan inspirado para planear un año lleno de aventuras! No olvides visitar lovelytravelplans.com para descubrir más ideas, guías y consejos que te ayuden a organizar viajes inolvidables.

Escrito por Beatriz Sánchez, autora del blog de viajes lovelytravelplans.com