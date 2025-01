El piragüista zamorano Carlos Garrote inaugura las bodas deportivas del nuevo año

Si el ya pasado 2024 había sido un año de bodas por todo lo alto en el deporte zamorano, el nuevo año no se quiere quedar atrás y ha empezado enero con fortaleza en cuanto a pasos por el altar se refiere. En los últimos doce meses, ascenso a Primera Federación mediante, el Zamora CF ha vivido una boda y dos proposiciones matrimoniales, al menos en cuanto ha trascendido al público general. Dos de los implicados no forman parte ya de la disciplina rojiblanca, pero eso no ha sido problema para que la ciudad bañada por el río Duero viviera este viernes un nuevo enlace de alguien muy relacionado con el deporte... y con los ríos.

El afortunado esta vez ha sido Carlos Garrote, piragüista zamorano de 33 años, que contrajo nupcias este viernes con su ahora mujer Mónica Torres. Una boda de la que han trascendido aún pocos detalles, pero que los novios no han dudado en compartir ya en sus redes sociales. La pareja coloca así otro hito inolvidable a este 2025, como ya hicieran el pasado año y en 2022 con el nacimiento de sus dos hijos, Carlos e Ignacio. Unos pequeños que seguro han disfrutado tanto como sus padres de este día tan especial, que da inicio a las bodas deportivas de la provincia en este 2025.

De campeón mundial a ausente olímpico

La vida deportiva de Carlos Garrote ha estado marcada por altibajos, especialmente durante la presente década. Clasificado por méritos para los pospuestos Juegos Olímpicos de Tokio, el palista zamorano se quedó fuera en una polémica decisión que trajo cola en el combinado nacional. Sin embargo, este contratiempo no hizo despistarse en exceso a Garrote, que desde entonces acumula dos nuevas medallas mundialistas consecutivas (bronce de K1 200 en Duisburgo y Samarcanda), que orgullosamente tiene colocadas en sus vitrinas junto a las preseas doradas del Mundial de Montemor-o-Velho y el Europeo de Belgrado, ambas conseguidas en 2018.