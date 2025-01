Paula Badosa revela su forma "super extrema" de desconectar en pleno Open de Australia

Son muchas las ocasiones en las que se dice que los deportistas profesionales, sea cual sea su deporte, viven ajenos a la realidad que les rodea. En una burbuja impermeable que les hace diferentes al resto de la población, tanto por sus acciones como por sus gustos. Sin embargo, hay otras veces que una simple respuesta en rueda de prensa deja claro que no todos los casos son iguales y que, para sorpresa de más de uno, son personas de carne y hueso. La última en recordarlo ha sido la tenista Paula Badosa, con una desternillante confesión tras su victoria ante la ucraniana Marta Kostyuk en el Open de Australia.

Pese a ceder un set por primera vez en lo que va de torneo, Badosa certificó con este triunfo su pase a octavos de final. Sin embargo, el mejor momento de su partido (que acabó con un 6-3, 4-6, 6-4) llegó en lo que en el rugby llamarían 'el tercer tiempo'. Todo eso que ocurre después de la disputa deportiva y que, en este caso, dejó a los periodistas boquiabiertos. Preguntada sobre sus métodos de desconexión una vez sale de las pistas de Melbourne Park, la raquetista de origen catalán desveló que "Ahora que ha salido 'La Isla de las tentaciones', me desconecta mucho... A veces tengo que ver algo superextremo". A su vez, pedía entre risas a los periodistas "que esto no salga, eh" antes de despachar a todos los presentes con un "Venga, a ver la isla" al no haber más preguntas.

El viento, su gran enemigo

Su 'highlight' en rueda de prensa no sería el único momento gracioso que dejó Paula Badosa este viernes en las antípodas. En uno de los descansos de su partido ante Kostyuk, comenzó a gesticular para explicarle a Stefanos Tsitsipas, pareja sentimental de la tenista y espectador en el día de ayer, que había demasiado viento en la pista. El griego le devolvió el gesto con un "calma, calma", que en lugar de tranquilizar a la catalana hizo que le ofreciera la raqueta para que probase él mismo las inclemencias meteorológicas en sus propias carnes. Un intercambio que acabó con Tsitsipas riéndose, sabedor de que era imposible ganar esta batalla.