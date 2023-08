Los espectadores de 'Zapeando' seguirán teniendo su cita diaria con el programa durante el mes de agosto. Dani Mateo abandonó el programa el pasado viernes para tomarse unas semanas de vacaciones, pero el espacio seguirá ocupando las sobremesas de laSexta con otro rostro muy conocido a los mandos.

La encargada de sustituir al presentador titular será María Gómez, que durante la tarde de este lunes ya ocupó la silla central del plató. "Ya me estáis viendo... ¡Yo era la sorpresa!", exclamó la periodista durante el arranque de la entrega de ayer.

"Era una cuestión de Estado. Estaban en España diciendo... ¿Quién va a presentar 'Zapeando'?", bromeó Gómez, que no obstante, aclaró que ejercerá el papel de presentadora hasta el viernes 11 de agosto. De esta forma, todo apunta a que otro colaborador tomará las riendas del programa a partir del lunes siguiente.

María Gómez cuenta con una amplia experiencia como presentadora en diversas cadenas de televisión. Entre sus proyectos se encuentran '90 minuti' (Real Madrid TV), 'Ese programa del que usted me habla' (La 2), 'Enredad@s' (La 1) y 'La noche de los Oscar' (Movistar Plus+), entre otros.

El pasado viernes, Dani Mateo se despidió de la audiencia ante el inicio de sus vacaciones de verano. "La semana que viene habrá otra gente. Yo me voy de vacaciones. Me voy, pero vuelvo. En principio, lo pone en el guion. Me quiero fiar más del guion que del Maestro Joao", bromeó tras escuchar las malas predicciones del colaborador sobre sus vacaciones.