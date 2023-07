El pasado 23 de julio se celebraron las elecciones generales en España, donde Alberto Núñez Feijóo obtuvo la mayoría de los votos de los ciudadanos españoles, pero sin llegar a la mayoría absoluta para poder gobernar. Hasta ahora, se desconocen el rumbo político y los movimientos que se harán en España para la próxima investidura, o si, por el contrario, se realizarán otras elecciones con sus debates correspondientes.

Y uno de los protagonistas en los últimos años en España en lo que a debates políticos se refiere es Albert Rivera. El exlíder de Ciudadanos anunció su retiro en noviembre de 2019, tras los duros resultados de su partido en los comicios de dicho año y dio un paso al costado. Es por eso que, desde MARCA.com, te contamos a qué se dedica en la actualidad el ex de Ciudadanos.

Bufete de abogados

Tras su retiro de la política, el catalán se incorporó a un despacho de abogados llamado Martínez Echevarría. Sin embargo, su paso por el bufete no fue todo lo próspero que él querría porque, cuando le quedaban tres años de contrato, se marchó tras un toque de atención.

"Su productividad estaba alcanzando niveles preocupantes, muy por debajo de cualquier estándar razonable", declaró el bufete de abogados en unas declaraciones que fueron recogidas por el medio El Confidencial

El actual trabajo de Albert Rivera

Tras esto, Albert Rivera se embarcó en otra experiencia laboral, en este caso en el sector educativo. En junio de 2023, la expareja de Malú anunció en redes sociales que iba a ser profesor en un programa de comunicación en público de una universidad madrileña.

"La comunicación en público se ha convertido en una herramienta fundamental para nuestras carreras profesionales. De nada sirve que tengas una gran idea si no sabes contarla. Si quieres convencer a la gente, pero no entienden tu argumento, no te van a seguir. Por eso, hemos creado un programa con profesionales del teatro, de la radio, de la televisión, de debates... para ayudarte a sentirte más seguro cuando comunicas, para que tengas mayor impacto", indicó el catalán.

"Si te apetece seguir creciendo, si quieres seguir trabajando tus habilidades para comunicar, súmate a nosotros, únete al programa que empieza este fin de semana de comunicar en público en el Instituto Universitario de Liderazgo Cardenal Cisneros", finalizó Albert Rivera.