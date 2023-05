Menos de dos meses quedan para que Tamara Falcó e Iñigo Onieva se den el "sí quiero", la que sin duda será la boda más mediática del año, pero... ¿Hay futuro? La última predicción del Maestro Joao no ha dejado a nadie indiferente.

Los planes de futuro parecen estar "gafados" dice el vidente, en referencia al revés que ha sufrido Tamara con el vestido de boda.

Tamara será feliz, pero con...

Las previsiones del vidente no son para nada esperanzadoras, ya que, según sus propias palabras, este matrimonio "durará poquito" y "Tamara será feliz, pero con otro amor". Pese a todo, el Maestro Joao ha tendido una mano a la aristócrata de 41 años: "Si me estás viendo, necesitas que te haga una limpieza total". Por último, el futurólogo ha afirmado que no ve a Tamara con hijos: "Yo la veo como más monjil y de rezar el Padre Nuestro", ha concluido.

Pareja sentenciada

Cabe destacar que el adivino no ha tocado ni una coma respecto a su última predicción. Ya en enero, el Maestro Joao anticipó que, aunque iba a celebrarse la boda, el matrimonio entre Falcó y Onieva no iba a durar mucho: "Es una pena porque no les veo una larga trayectoria, pero no por engaño ni nada; a veces, cuando se pincha una rueda le pones una parche y no puede seguir utilizándose", auguró por aquel entonces y ahora no cambia mucho su discurso. Esta ha sido su predicción completa.

De momento, ya tiene vestido

Al fin una alegría para Tamara Falcó. Tras protagonizar una de las noticas de las últimas semanas, al quedarse sin vestido de novia en la recta final de su boda, la marquesa de Griñón ya tiene diseñadora para plantarse de blanco en el altar.

Al parecer, la hija de Isabel Preysler ha viajado en las últimas horas a Nueva York para cerrar un acuerdo con la diseñadora Carolina Herrera, un vuelo "in extremis" para llevara acabo la primera prueba del vestido.