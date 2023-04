Por todos es sabido que la Feria de Abril es un punto importante para el gasto de dinero. Hay gente que ahorra durante el resto del año para poder disfrutar esta semana sin privarse de nada. Aún así, para aquella gente que no esté acostumbrada al gasto que se produce al acudir a la Feria, la tiktoker Albajimfe ha subido un video a su perfil en la plataforma donde desglosa el gasto total que ha realizado para vivir la experiencia.

Ella y sus amigas compraron los billetes para el tren Madrid-Sevilla a última hora, en total 220 euros entre ida y vuelta. Para el alojamiento, se gastaron 120 euros por persona en un apartamento alejado de la Feria, así que hay que sumarle los desplazamientos, "en taxis y ubers para ir y venir me gasté otros 50 euros", añadía. El gasto más grande han sido los vestidos que ha lucido cada día, 610 euros en total contando complementos. Para finalizar, añade que durante los tres días gastó 150 euros en comida y bebida. En total, ‘’el viaje fue de 1.150 euros’’, concluía la tiktoker, una cifra que no ha dejado indiferente a aquellos que han visto el video y que no han dudado en comentar su opinión sobre la cifra gastada por la joven, algunos dando consejos para próximas ocasiones y otros criticando la abultada cifra.