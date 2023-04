Twitter es esa red social que no para de generar contenidos, en su mayoría polémicas que se avivan con la rápida actuación de los usuarios, ya sea mediante la creación de memes o participando activamente con opiniones sobre el tema referido.

La última polémica ha sido un pequeño encontronazo que han tenido el ex jugador portugués del Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, Luis Figo, y el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, en Twitter.

El catalán colgaba una foto junto a Pablo Iglesias acompañada del texto: ‘’Bueno lo primero de todo. ¿Cómo están los máquinas?’’, la frase de David Bisbal que se ha vuelto viral durante la semana. Foto a la que Figo contestó: "Dumb and Dumber (2023)", título de una de las películas de comedia más famosas y traducida al español como ‘Dos tontos muy tontos’.

Las reacciones no se han hecho esperar y los fans de Figo han aplaudido el gesto del futbolista arremetiendo contra el político. Pero el ‘rififafe’ no se quedó ahí, el de ERC contestó al portugués, "Acuérdate este año de hacer la Declaración, Luis". Pero el futbolista no cedía y volvía a contestar, ‘’Tienes que ser más creativo DIPUTADO’’, escribía en la red social. Por el momento, Rufián no ha vuelto a contestar. Los que sí han hablado son los fans de ambos que no han parado de intercambiar comentarios defendiendo ambas partes.