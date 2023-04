En el mundo existen cientos de países, por lo tanto, existen cientos de banderas diferentes que representan a cada uno de estos países. Las banderas son un símbolo representativo de la nación. Los colores son el principal elemento a la hora de crearlas y distinguir así el sitio al que pertenecen.

Pero, existe un color que aparece únicamente en dos banderas a lo largo de todo el mundo: el morado. Concretamente aparece en las banderas de la Mancomunidad de Dominica, una isla situada en el mar del Caribe que forma parte de las Antillas Menores. En segundo y último lugar, la República de Nicaragua es la otra bandera que incluye dicho color. Además, en ambas banderas el color morado no tiene una gran presencia. En la primera colorea la silueta de un loro imperial que aparece en mitad de la bandera y en la segunda únicamente aparece en un arcoíris al fondo del escudo de la nación.

Motivo de su escasez

El motivo por el cual este color no es utilizado, nos hace remontarnos a la antigüedad, donde el color morado era muy costoso y solamente unos pocos podían permitirse su uso. El morado siempre se asociaba a la realeza y los diseñadores de las banderas decidían no optar por él, no solo por su precio, sino porque usar este color hacía que el pueblo se sintiera menos vinculado con la nación.

En el pasado 9.000 moluscos eran necesarios para conseguir un gramo de tinta morada. Por si fuera poco, este animal solo podía conseguirse en la ciudad del Tiro, en el Líbano. No fue hasta 1856, cuando William Henry Perkin, un químico inglés consiguió por fortuna crear el color morado sintético. Tras ello, se hizo famoso, millonario y construyó una empresa de tintes.