En una charla junto al periodista deportivo y streamer español, Gerad Romero, el ex futbolista del Fútbol Club Barcelona se sinceró y habló abiertamente sobre las polémicas que le han rodeado los últimos meses con las canciones publicadas por la madre de sus hijos, Shakira.

Tras ponerle fin a su relación hace ya casi un año, el catalán siempre ha tratado de seguir con su vida, evitando siempre que pudiera el tema para no darle más ‘bombo’. Pero durante la jornada de ayer en una charla distendida sobre la vida y la sociedad decidió abrirse y hacer unas declaraciones que no dejan indiferente a nadie, sobre todo, por ser una de las pocas veces que hemos visto al exazulgrana tratar el tema de forma seria.

"El tema de tirar beef está muy bien, es la moda, es el zasca..., pero no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental en la persona a la que se lo tiran", comentaba ante la atenta mirada del periodista. "Esto queda muy bien a título personal. Es la puta ama, pero no pensamos después en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide y digamos, 'oh, nos hemos pasado'? Estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad en sí". De esta manera Piqué salía en defensa de su actual pareja, Clara Chía, ya que Shakira además de al futbolista también hace referencias a la joven de 22 años en varias de sus canciones.

Durante la conversación, el exfutbolista también se pronunció sobre los ataques que ha recibido, y que sigue recibiendo a día de hoy, de los fans de la cantante colombiana. “Cada uno tiene su vida. Parece que, si eres famoso, los demás tienen derecho a opinar y no, no es así”, además ha comentado que no le importa lo que le digan por redes porque es gente que no conoce de nada y que no va a llegar a conocer, ‘’son como robots’’ afirma.

Las redes no tardaron en hacerse eco, como era de esperar, de las declaraciones y Gerard Piqué se convirtió en tendencia rápidamente.