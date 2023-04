Viajar se ha convertido en algo mucho más accesible para la sociedad a día de hoy. Pero que sea una actividad más accesible no significa que sea barata. Aunque existen diferentes formas de vuelo, la más extendida es la de las compañías ‘’low cost’’, como Ryanair. Lo que ocurre con este tipo de aerolíneas es que ofrecen un precio más económico para poder acceder a la compra del billete, a cambio de la eliminación de varios servicios que se ofrecen a los pasajeros en las compañías tradicionales, y, en caso de que se quiera acceder a esos privilegios, se tendrá que abonar una cuantía más elevada.

La usuaria de Tik Tok @lauritaps173 se encuentra cursando el erasmus y ha decidido compartir el truco mediante el cual ha podido ahorrar a la hora de facturar las maletas. ‘’Quien no lo sepa, estoy de erasmus y mi madre me envía las cosas por Vinted porque es lo más barato, mientras que en Correos me cobrarían por esto 50 euros, me han cobrado seis euros por esto y me devuelven un euro», comenta mientras en el vídeo muestra una maleta de gran capacidad.

Como es típico, a los estudiantes de erasmus durante el curso, los padres les suelen enviar paquetes y maletas con ropa y comida. Al realizarlo por correos, como apunta en el vídeo, suelen cobrar alrededor de 50 euros, dependiendo del tamaño y peso del paquete o maleta. Sin embargo, si envías la maleta por Vinted, un portal de compraventa de ropa de segunda mano, el coste es mucho menor. La madre de la chica solo tuvo que subir la maleta como producto para vender y desde su lugar de residencia, su hija, comprarla como si de cualquier prenda expuesta en el portal web se tratase.

Un ‘’hack’’muy ingenioso que se une a otros relacionados con viajes como, el uso de una mochila que quepa en el hueco de los pies en el avión o el de colocar la ropa en vertical dentro de la maleta para ahorrar espacio y conseguir que entren más cosas.