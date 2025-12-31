Presenta tus uvas de Nochevieja de forma especial: ideas para sorprender a tus invitados este fin de año

Los preparativos para Nochevieja se suceden en millones de hogares. Las uvas son uno de los elementos más importantes a la hora de despedir el año y dar la bienvenida la que comienza. Todos los españoles estarán pendientes del reloj de la Puerta del Sol para vivir las Campanadas en directo y comer las correspondientes 12 uvas. Si este año quieres sorprender a tus invitados y servir las uvas de una manera especial, aquí tienes una serie de ideas de lo más originales.

Racimo de uvas con tapones de plástico

Cinco ideas originales para presentar las uvas en Nochevieja

Una de las ideas más originales para presentar tus uvas de Nochevieja es simular un racimo con una docena de tapones de plástico. Simplemente, tendrás que pegar los tapones sobre un cartón duro, dándoles la forma de racimo. Después solo tendrás que meter cada uva en su correspondiente tapón.

Árbol de Navidad con uvas

Otra presentación original de las uvas de Nochevieja es presentarlas dándoles la forma de árbol de Navidad. Solo necesitarás un plato lo suficientemente grande para que puedas preparar dicha distribución de las uvas. Guarda el ramillete de tu racimo, para que te haga las veces de tronco.

Brochetas de uvas

Los palos de brochetas nos sirven para muchas cosas. En Nochevieja también nos pueden servir para servir brochetas de uvas. Se trata de una manera original de presentar este típico postre para disfrutar el año.

Piruletas de uvas

Esta idea para presentar las uvas de Nochevieja es muy similar a la anterior. Lo único que necesitarás palitos más pequeños, con el objetivo de preparar pequeñas piruletas de uvas. Los más pequeños de la casa quedarán encantados con esta original idea.

Bolsitas de uvas

Huyendo de la típica presentación de las uvas de fin de año, se puede recurrir a pequeñas bolsitas de plástico o de tela. En las mismas deberás guardar las 12 uvas de la suerte y tus comensales solo tendrán que abrirlas antes de preparar de las Campanadas como manda la tradición.