¿Qué harían tus hijos si los Reyes les trajeran una pastilla de jabón o una naranja?
Lo que le pedían nuestros abuelos a los Magos de Oriente en Navidad
A. O.
Los niños son los protagonistas absolutos de las Navidades. Pero no siempre ha sido así ya que el foco en los niños el 6 de enero pasaba mucho más desapercibido cuando nuestros padres o nuestros abuelos eran pequeños. Si tablets, barbies, juegos de mesa o muñecos de marca son los juguetes que no fallan en las cartas a Sus Majestades, cuando nuestros abuelos eran pequeños muchas veces ni existía carta.
¿Qué les traían Sus Majestades?
Naranjas, una pastilla de jabón, un jersey de lana e incluso una bolsita de nueces u otros frutos secos eran lo máximo que estos niños podían encontrarse. Imaginaos si ahora Melchor, Gaspar y Baltasar les dejaran a los pequeños algo de esto...
La revolución tecnológica: adiós a las barriguitas o el alfanova
En el siglo XXI la revolución tecnológica convirtió la carta de los reyes en un listado inagotable de productos digitales: tablets, teléfonos móviles, consolas, tamagochis... desbancaron a otros míticos como el monopoly, el alfanova, la chabel, el súper cinexin o las maravillosas barriguitas hace más de 30 años.
