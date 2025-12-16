¿Qué harían tus hijos si los Reyes les trajeran una pastilla de jabón o una naranja?

Los niños son los protagonistas absolutos de las Navidades. Pero no siempre ha sido así ya que el foco en los niños el 6 de enero pasaba mucho más desapercibido cuando nuestros padres o nuestros abuelos eran pequeños. Si tablets, barbies, juegos de mesa o muñecos de marca son los juguetes que no fallan en las cartas a Sus Majestades, cuando nuestros abuelos eran pequeños muchas veces ni existía carta.

¿Qué les traían Sus Majestades?

Naranjas, una pastilla de jabón, un jersey de lana e incluso una bolsita de nueces u otros frutos secos eran lo máximo que estos niños podían encontrarse. Imaginaos si ahora Melchor, Gaspar y Baltasar les dejaran a los pequeños algo de esto...

La revolución tecnológica: adiós a las barriguitas o el alfanova

En el siglo XXI la revolución tecnológica convirtió la carta de los reyes en un listado inagotable de productos digitales: tablets, teléfonos móviles, consolas, tamagochis... desbancaron a otros míticos como el monopoly, el alfanova, la chabel, el súper cinexin o las maravillosas barriguitas hace más de 30 años.