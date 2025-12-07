Sorprende con regalos por menos de 20 euros para el amigo invisible esta Navidad

Cuando termina la Navidad, hay muchos años que tienes la sensación de haberte gastado un pastizal en cosas que sabes a ciencia cierta que no utilizará nadie jamás. Y es que acertar es difícil, por mucho que conozcas a la otra persona. Y, sobre todo, si tienes un presupuesto limitado. La oferta estos días es infinita, desde joyas, cosmética, ropa o accesorios, todo es posible de convertirse en ese detalle con el que hacer feliz a las personas que más queremos.

Allá van unas cuantas propuestas por menos de 20 euros para tus regalos de Navidad o para el recurrente amigo invisible que muchos grupos de amigos y familiares hacen este año. Ya que te lo gastas, que merezca la pena:

Estos son ideas para regalos por menos de 20 euros

Calcetines largos de algodón orgánico

Los hay transpirables y antibacterianos. Perfectos para acompañarte en los diferentes looks de tu día a día. Tus pies van a vivir y a respirar felices en estos calcetines.

Bombas refrescantes

Desprenden unas fragancias que te cautivarán

Joyas de fantasía

Los hay de todo precio y condición.

Ropa

Aunque te parezca increíble, hay muchísima prendas por menos de ese valor.

Complementos

Guantes, bufandas y gorros

Momentos

¿Por qué no una entrada para el cine o el teatro?

Cenas o desayunos

Hay paquetes con desayunos ideales

Productos de la tierra

Aunque 20 euros no dan para mucho, sí que es posible comprar algún chorizo, cuña y latita ideales