La "Cabalgaza" vuelve a las calles de la capital

La famosa "Cabalgaza"de Papá Noel vuelve a las calles de Zamora el 23 de diciembre, a las 18.30 horas de la tarde. Tanto pequeños como mayores podrán disfrutar de la magia de la Navidad gracias a la empresa láctea de ganaderos de Zamora. Santa Claus, acompañado de su séquito de bailarines, animadores, y resto de colaboradores, al igual que años anteriores, paseará por las calles de la ciudad en un gran recorrido repleto de los ciudadanos deseosos de ver, un año más, al gigante rojo de la Navidad.

Este año el recorrido será el siguiente: Avenida de la Plaza de Toros, Ronda de San Torcuato, Plaza de Alemania, Avenida Víctor Gallego, Avenida Príncipe de Asturias, Calle de Santa Clara y, finalmente, para acabar en la Plaza Mayor. Además, Zamora no es la única ciudad que podrá ver la "Cabalgaza", ya que, también estará presente en otras ciudades de la comunidad, como son: Salamanca, el 15 de diciembre; Valladolid, el 16; Palencia, el 17; León, el 22; y, por último, Zamora. Papá Noel junto con su séquito navideño hará disfrutar, tanto a los mayores, como a los más pequeños, de una tarde mágica tan deseada por todos los amantes de la Navidad: una época de alegría y de amor, para pasar en la mejor de las compañías, haciendo de cada momento un recuerdo único. ¿Por qué no hacerlo viendo la "Cabalgaza".

El año pasado el desfile contó la historia del cuento de "La Bella y la Bestia", acompañados, además, de más princesas del mundo de Disney y algunos villanos que no dejaron a los niños y mayores indiferentes. Un año que fue cumplido con muchas ganas, ya que, años anteriores no se pudo celebrar debido a la pandemia por el COVID-19. Este año, el público que quiere ver a Papá Noel por las calles de su ciudad, no dudará en saborear cada momento para, así, poder hablar con sus hijos en el futuro y decirles: ¿recordáis la "Cabalgaza"? Y, que, sin casi pretenderlo, al receptor del mensaje se le escape una sonrisa.