Un clásico de la navidad son las cestas y lotes navideños. En el imaginario colectivo queda esa escena de la película española La Gran Familia, en la que, por equivocación, les entregan una cesta de navidad y todos los integrantes de la familia, entre los que estaba el gran José Isbert, empiezan a disgregar todo lo que la cesta llevaba en esos años.

Los años han pasado ha cambiado, pero la tradición de regalar cestas y lotes por estas fechas no ha desaparecido, siendo habitual en las empresas, pero también como forma de tener un detalle con la familia, como comenta Elier Ballesteros, gerente de Embutidos Ballesteros.

Esta empresa zamorana, fundada en 1994, se dedicaba en el puente de la Constitución a vender “magro para las matanzas, pero eso se fue apagando” hace aproximadamente 15 años, según cuenta el gerente de la empresa zamorana, por lo que, con la intención de buscar otro rumbo al negocio, comenzó a ofrecer lotes con los productos que se fabrican en sus instalaciones, haciendo hincapié en la “calidad de los embutidos”, apunta Ballesteros, y añadiéndoles vino de su propia bodega Vinelier, quesos y otros productos propios de las fechas.

Año tras año, el catálogo de cestas que ofrece Embutidos Ballesteros ha ido aumentando, al igual que las zonas donde llegan estas cestas, desde Cataluña a Galicia, pasando por Madrid, Valencia e incluso a Francia.

Elier Ballesteros, gerente de Embutidos Ballesteros: “La tienda online no es el futuro, es el presente”

En un año tan atípico, desde Embutidos Ballesteros se muestran satisfechos con la cantidad de empresas que han solicitado hacer lotes y cestas. “Es verdad que hay empresas que no pueden hacer esfuerzos y han decidido no hacer cestas este año y otras que, al no hacer cena de empresa, han aumentado un poco el presupuesto”, apuntaba Elier Ballesteros, que confesaba que esperaba una campaña “peor”.

Como regalo familiar

Pero no solo se fabrican lotes y cestas para empresas, también para particulares. En las carnicerías de Embutidos Ballesteros, que se encuentran en Zamora, Toro, Valladolid y Salamanca, se pueden encontrar una serie de lotes para que los clientes se la puedan llevar y regalar a sus allegados.

Y también para ser solidarios. Este año tan complicado para todos, Embutidos Ballesteros ha querido crear una cesta especial que incluye una paleta gran reserva, un lata surtida de cuatro cuñas de queso Sansueña, una botella de vino de Toro, un chorizo y un salchichón caseros de Embutidos Ballesteros, bombones de la Trapa y un surtido de polvorones de La Estepa, pero lo más especial de este lote es que la empresa donará 3 euros por cada cesta vendida a una iniciativa de recogida de juguetes organizada por un zamorano afincado en Valencia.

Esta idea tiene aún más importancia viendo los meses pasados, y es que el 2020 ha sido un año “sufrido”, reconoce el gerente de esta empresa cárnica. “La segunda quincena de marzo y el mes de abril fue muy malo”, a lo que se une la suspensión de la Semana Santa, época clave para las ciudades donde se ubican las tiendas de la empresa. Sin embargo, a base de mantener las indicaciones de seguridad frente al coronavirus, a “una clientela fiel” y a la tienda online, la cual indica Elier Ballesteros que “no es el futuro, es el presente”, Embutidos Ballesteros lleva estas navidades los mejores lotes de productos a las mesas de toda España.