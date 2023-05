Los dirigentes del PP tienen la indicación de recordar en sus declaraciones públicas y los mítines que ofrezcan en la campaña electoral del 28 de mayo que EH Bildu presenta a 44 candidatos en Euskadi y Navarra que fueron condenados por pertenencia y colaboración con la banda terrorista ETA. Y deben recordar, a renglón seguido, que EH Bildu ha sido un socio determinante de Pedro Sánchez esta legislatura. Así lo ha hecho el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Toledo, en el primer mitin de la campaña electoral. "A mí no me van a silenciar, me repugna que lleven asesinos en sus listas. Me entristece y me indigna que el sanchismo se calle y baje las orejas ante esta provocación. ¿De verdad que no vamos a a hacer nada? ¿De verdad vamos a mirar hacia otro lado? ¿De verdad que esto es normal después de lo que hemos sufrido?", ha preguntado Feijóo a las personas (unas 400) que han acudido al acto al pie de la muralla.

Esta va a ser una de las ideas fuerza de los populares estas dos semanas. "Estas cosas, como las rebajas a los delincuentes sexuales con la ley del 'sí es sí', son fáciles de entender, llegan al votante de una manera clara. Si hablas de violadores y de terroristas se nos revuelve el cuerpo a todos", apunta uno de los asesores con más predicamento en Génova. La Fiscalía estudia una denuncia de víctimas contra la candidatura de los 44 etarras presentados por Bildu Feijóo ha concretado que siete de los 44 candidatos con vínculos con ETA fueron condenados por asesinato. Ha sido el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) el que ha denunciado este asunto, un hecho que el PP ha sumado a su argumentario y que ha blandido el propio presidente de los conservadores como se ha visto este viernes en Toledo y, la víspera, en Badajoz. El líder de los populares ha asegurado en la capital manchega que sus actos por toda España le están permitiendo comprobar que "la gente entiende a la perfección lo que está pasando" y está dispuesta a que estas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo muestren el hartazgo de la ciudadanía con Sánchez. Paco Núñez, candidato del PP a la Junta de Castilla-La Mancha, ha hablado tras su jefe de filas y ha abundado en una idea lanzada ya por Feijóo: Sánchez ha pactado con EH Bildu numerosos asuntos esta legislatura (Presupuestos Generales y el decreto de los fondos europeos, entre otros) y ningún barón ha roto con Sánchez. Por eso, Núñez ha pedido el voto al público, para poder echar de la Junta al socialista Emiliano García-Page, al que ve "cómplice necesario" de Sánchez. Y eso pese a que Page es uno de los barones que más disgusto ha mostrado con esas alianzas del jefe del Ejecutivo. La estrategia del PP de ligar los barones a Sánchez puede parecer fácil en otros territorios, pero no es tan automática con este dirigente socialista, es el más crítico con Sánchez en los últimos años. "Duele que a algunos los podamos llamar socios", declaró en una entrevista de la web Vozpópuli el año pasado en referencia a EH Bildu. También en 2020, con los primeros Presupuestos de la legislatura que el Gobierno de coalición sacó con los independentistas, dijo que no tenía "un pase" apoyarse en ellos.