Yolanda Díaz apoyará al candidato de Podemos en la Comunidad Valenciana, Héctor Illueca. La líder de Sumar ha dado un giro a su estrategia de cara al 28M y prevé un acto junto al vicepresident valenciano. El objetivo de empujar su candidatura y asegurar la entrada de Unides Podem en Las Cortes, condición indispensable para que pueda revalidarse el Govern de Ximo Puig. Después de semanas sin aclarar cuál será su papel en la carrera electoral, Díaz comienza a despejar las dudas y buscará asegurar las plazas más importantes de la izquierda, ante las fuertes presiones por parte de Podemos para que haga campaña por sus candidatos.

Tras meses alentando la tesis de que sólo estaría en aquellos enclaves donde hubiera una izquierda ‘pacificada’, con candidaturas amplias o donde no hubiera disputa entre distintas fuerzas progresistas, la gallega protagoniza todo un cambio de guion. Desde su equipo aseguran que tendrá una participación muy activa en campaña, con presencia en mítines en casi todas las jornadas. Y con presencia en lugares especialmente conflictivos para la izquierda como Comunidad Valenciana y Madrid. En las últimas horas se han mantenido conversaciones entre Sumar y la federación valenciana de Podemos para abordar el acto conjunto con Illueca, confirmado por distintas fuentes, aunque todavía no está confirmado, al estar pendientes de cerrarse las cuestiones logísticas.

Es representativo el hecho de que Yolanda Díaz participe en un acto en la Comunidad Valenciana, donde Unides Podem se enfrenta a Compromís en las urnas. La dirigente siempre ha mostrado su afinidad con el partido valenciano y hasta ha llegado a respaldar a su candidato, Joan Baldoví, llegando a causar malestar entre los morados. La campaña por Illueca choca de plano con lo defendido hasta ahora, aunque no está descartado que Díaz también se deje ver con dirigentes de Compromís. Entre los candidatos está el alcalde de Valencia, Joan Ribó, a quien Díaz se comprometió hace meses a apoyar, tal como avanzó este medio, y después de que éste le invitara públicamente a participar en su campaña.

La supervivencia de Podem

Una de las claves principales de estas elecciones en la Comunitat Valenciana (quizá la fundamental) es el resultado de Unides Podem: si supera el listón del 5 % de votos que da entrada a las Corts o no. Las encuestas de los últimos meses sitúan a la candidatura del vicepresidente del Consell Héctor Illueca a orillas de ese peligroso umbral. La mayoría ligeramente por encima, pero algunas también por debajo.

Ese contexto resulta determinante para una de las decisiones más esperadas de esta campaña: qué haría la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar. ¿Haría campaña por Unidas Podemos, la formación por la que llegó al Gobierno, o por grupos en la órbita del nuevo proyecto de Sumar, como Compromís?

Díaz ha empezado a despejar algunas dudas, confirmando que sí que hará campaña en estas elecciones autonómicas y municipales. ¿Por quién? Según la información recabada por este diario en diversas fuentes, tiene prácticamente decidido estar al lado de Illueca en al menos un acto de campaña. El argumento es evitar la imagen de división en este sector de la izquierda y poder servir de impulso a las posibilidades de Unides Podem de volver a obtener representación parlamentaria. Y esa es una de las premisas para intentar asegurar un tercer Pacto del Botànic, un nuevo Gobierno de coalición progresista al lado de PSPV y Compromís.

Así, y aunque pueda parecer paradójico, el papel de Yolanda Díaz desde Madrid podría ser la llave para que Ximo Puig continúe como president de la Generalitat tras una campaña de reivindicación autonomista, de puesta en valor de la gestión en los últimos ocho años y de alejamiento de los debates estatales.

Peticiones de Podemos

La Comunidad Valenciana es prioritaria para la izquierda. Allí arrancará la campaña Podemos e IU, en un gran acto el próximo viernes 12 de mayo con Irene Montero, Ione Belarra o Alberto Garzón. Es también una de las plazas donde Podemos pidió con más insistencia la participación de la vicepresidenta segunda del Gobierno.

Después de semanas de indefinición, el equipo de Yolanda Díaz contacta con varios territorios de Podemos para confirmar su presencia

Ya hace semanas, tal como avanzó este medio, la ejecutiva morada trasladó una petición formal a Díaz para que acudiese a lugares como Valencia o Madrid, enclaves especialmente comprometidos para Yolanda Díaz, puesto que Podemos compite electoralmente con Compromís y Más Madrid, respectivamente. Formaciones que, a diferencia de Podemos, sí han apoyado explícitamente a Sumar. Finalmente, y después de muchas semanas sin aclarar cuál sería su papel, su equipo ya ha contactado con varios territorios para confirmar su presencia.

¿Con Podemos en Madrid?

Además de la Comunidad Valenciana, Yolanda Díaz también hará campaña en Madrid, aunque todavía no ha aclarado con quién. Hasta ahora, la líder de Sumar ha dado muestras claras de apoyo a Más Madrid y ha exhibido una fuerte sintonía con su líder, Mónica García. Pero la situación en esta plaza es similar a la valenciana: Podemos no tiene asegurada su entrada en la cámara regional, al no tener garantizada la barrera electoral del 5%.

De cumplirse esta amenaza sin que la gallega les hubiera respaldado, los morados podrían cargar a espaldas de la gallega la responsabilidad del fiasco. Este es uno de los motivos que podría decantar la balanza de Díaz para participar en la campaña de Podemos también en la capital. Otra razón es la buena sintonía que guarda con Alejandra Jacinto, candidata morada a la Presidencia y una de las voces dentro del partido que apostó por rebajar el enfrentamiento con la vicepresidenta segunda.

Sin conocer todavía los detalles de sus planes en la capital, desde el entorno de Díaz sí han confirmado su presencia en la madrileña fiesta de la Pradera de San Isidro el 15 de mayo; una cita que tendrá lugar ya dentro de la campaña electoral y donde se dejará ver con distintas figuras políticas. Ya en ediciones anteriores, la dirigente estuvo con dirigentes de Podemos y de Más Madrid en la misma jornada.

Ha sido una maravilla poder vivir y disfrutar de este primer San Isidro en Madrid después de la pandemia.



Juntarnos con alegría y reír en común en la Pradera hoy es la mejor manera de homenajear a esa gran madrileña que estará siempre en nuestra memoria: Almudena Grandes. pic.twitter.com/Wcrx3vbggr — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) 15 de mayo de 2022

Illueca y Jacinto guardan además otro punto en común: ambos están especializados en vivienda, un asunto central en esta campaña electoral. Mientras la candidata de Podemos es abogada especialista en esta materia -ocupa la Scretaria Estatal de Derecho a la Vivienda de Podemos-, Illueca ha desplegado políticas de vivienda durante su etapa como vicepresidente y consejero de Vivienda.