Tras la fallida moción de censura y con la precampaña electoral en marcha, vuelve el choque entre el PP y el PSOE. En un acto con latinoamericanos en Madrid este sábado, el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, se ha señalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reunido en la Cumbre Iberoamericana de Santo Domingo (República Dominicana), al asegurar que se muestra "muy orgulloso" por "no rendir pleitesía a gobernantes aprendices de autócratas y realmente autócratas".

"No echo de menos reunirme con algunos gobernantes de la naciones hispanoamericanas", ha apuntado Feijóo, además de apuntar que estos dirigentes "utilizan a sus pueblos no para mejorar y prosperar, sino para mejorar y prosperar ellos".

Moncloa no ha tardado en valorar estas declaraciones, que han causado muchísimo asombro. Su reacción anticipa una importante bronca. Fuentes oficiales preguntan si al líder del PP le parece que Felipe VI, que también asiste a la cumbre iberoamericana, está "rindiendo pleitesía a gobernantes autócratas" como ha asegurado Feijóo.

Desde el Ejecutivo aseguran que estas manifestaciones "denotan su ignorancia" sobre la política internacional y sobre el papel que España juega en esta cita, a la que siempre acude el Rey, incluso cuando en otros momentos no lo ha hecho el presidente del Gobierno de turno, ya que se trata de uno de los grandes actos en la agenda global del monarca. Ahora con Felipe VI y antes de Juan Carlos I.

Pero es que, además, en Santo Domingo se encuentra el Alto de Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Es la primera vez un mandatario europeo lo hace. La razón es que la reconexión entre Europa y América Latina es uno de los grandes objetivos de la presidencia española de la UE del segundo semestre. Y para impulsarla se ha organizado una cumbre UE-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) en julio en Bruselas. Un encuentro que no se produce desde hace 15 años y un "éxito" que vaya a realizarse.

Por eso, en el Gobierno consideran que el presidente del PP está actuando de manera "irresponsable". No solo el ataque a Sánchez por participar en una cumbre donde también están el Rey y Borrell, sino por no ser consciente de la importancia de las relaciones entre Europa y América Latina. "No guarda respeto a nada ni a nadie. No está a la altura", aseguran fuentes del Ejecutivo.