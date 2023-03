El bloque socialista del Gobierno no se siente interpelado por la nueva subida de los alimentos, a pesar de la rebaja del IVA en algunos productos básicos no ha conseguido frenarla. Por segundo mes consecutivo desde que se aprobó esta medida llenar la cesta de la compra es más caro. Según los datos del INE (Instituto Oficial de Estadística) el precio de los alimentos y las bebidas no alcohólicas se ha incrementado un 16,6%, una cifra que supera el 15,4% de enero.

El precio de los alimentos repuntó en febrero hasta el 16,6% pese a la rebaja del IVA Pese a ello en Moncloa transmiten calma y defienden que las medidas que han tomado "son efectivas" y "van a dar resultado". En estos momentos el Ejecutivo no se plantea dar más pasos aunque los datos no acompañen su optimismo y sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, lleven meses pidiendo que se atienda el problema y hayan propuesto recientemente bonificar la subida, como se hizo con la gasolina. En el ala socialista del Ejecutivo no se descarta actuar más adelante pero insisten en que la repercusión de la bajada del IVA necesita tiempo. El dato que se conoció este martes, explican, es del cierre de febrero y viene precedido de un aumento de los costes de producción por el alza del precio de la energía provocado por el frío. Consideran que la situación es "coyuntural" y se superará. "La tendencia es que bajarán", aseguran en Moncloa. Sobre esa convicción justifican que no pueden precipitarse y tomar medidas distintas "de un día para otro" porque el escenario de la inflación y el aumento de los precios es "volátil". No se trata de una "línea recta". La previsión es esperar para comprobar qué sucede en marzo, si por fin se confirma la bajada, y adoptar decisiones una vez superado el primer trimestre del año. Aunque hace solo un mes el mensaje del Gobierno era que había conseguido frenar la escalada, una interpretación que ya no se sostiene con los datos de febrero. Sin nervios por el 28-M Pero en Moncloa no se muestran nerviosos porque en apenas unas semanas -el 28 de mayo- haya elecciones autonómicas y municipales y el alto coste de la cesta de la compra sea uno de los asuntos que más preocupan a los españoles. Sostienen que desde el estallido de la guerra, hace un año, han ido aprobando medidas en función de las circunstancias y que ahora harán igual. "El Gobierno va a estar ahí y no dejará a nadie atrás", reiteran. A pesar de esta declaración de intenciones, mientras el precio de los alimentos efectivamente no se contenga e incluso baje como espera Moncloa, este asunto supone un tema de fricción entre los socios de Gobierno. Los ministros de Unidas Podemos (tanto Yolanda Díaz como Ione, Belarra, en esto si hay unidad de acción) se enfrentan casi a diario con los del PSOE por este asunto. Batalla con Unidas Podemos Desde Unidas Podemos insisten en que la rebaja del IVA "no está funcionando como debería y hay que tomar más medidas" como poner un tope al precio de los alimentos, algo que ya se hizo con el gas, o la subvención directa, como la gasolina. Ambas alternativas han cosechado el rechazo del PSOE. Pero los morados seguirán defendiéndolas porque desde el comienzo del año los dos socios de Gobierno han intensificado sus diferencias, con la vista puesta en las elecciones de mayo. Este martes, Juan Roig, el dueño de Mercadona, que ha sido objetivo de muchas críticas de Podemos, se pronunció sobre este asunto. En su opinión, la solución no pasa ni por topar los precios de la alimentación, el modelo francés, ni fijando los precios por arriba como se discute en Portugal. “Es una ilusión, es imposible: esto funciona con oferta y demanda, y lo demás son brindis al sol”, defendió.