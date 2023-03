La defensa del exalcalde de Xàtiva y expresidente de la Diputación de València, Alfonso Rus, ha solicitado la nulidad del caso Taula porque las grabaciones que originaron la causa se entregaron por venganza del exsuegro de Marcos Benavent y destacado empresario de la capital de la Costera. El abogado Emilio Pérez Mora ha desgranado durante cuarenta minutos los motivos por los que considera que el caso Taula debe caer como un castillo de naipes por la ilegalidad de su origen o, si se valida, Alfonso Rus debe ser absuelto por falta de indicios contra él.

"Desde el inicio de mi actividad profesional como abogado siempre creí que una causa penal era una lid entre caballeros. Pero en esta mantáfula que ha sido el caso Taula, la Fiscalía Anticorrupción jugado con las cartas marcadas en una cuestión de juridicidad salpicada por intereses políticos, en la que el Malleus Maleficarum, martillo de las brujas, era Alfonso Rus" que, según su defensa, "ha acabado sentado en el banquillo, con las empresas cerradas, sin posibilidad de créditos por una alerta de blanqueo, a pesar de que ni una comisión rogatoria ha podido encontrar un euro no ganado legalmente".

El objetivo principal de la defensa de Rus ha sido el origen del caso Taula, las grabaciones realizadas por Marcos Benavent durante años, que acabaron en la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia de la entonces diputada provincial de EU Rosa Pérez Garijo y también del exsuegro de Marcos Benavent, el empresario setabense, Mariano López. Unos audios que, según han admitido los protagonistas, estaban en el disco duro conectado a un ordenador en la casa de la exfamilia política de Benavent.

A juicio del abogado de Rus, Mariano López, "seleccionó la información que quería, excluyó la propia, porque no es empresario ejemplar. y la entregó a Perez Garijo para denunciar. La Fiscalía Anticorrupción debería haber investigado qué aparatos tenían esa información". Por ello, el letrado Emilio Pérez Mora, considera que la denuncia original del caso Taula "parte de un ilícito que se realizó ocultando información particular que busca reconstituir prueba para denunciar. Mariano López (exsuegro de Benavent) no tenía derecho a acceder a información de Benavent y que no era de su propiedad. Mariano López buscó, encontró y preconstituyó la prueba para denunciar", lo que a juicio de este letrado son motivos suficientes para que "deba aceptarse esta causa de nulidad".

Sobre el fondo del asunto, las contrataciones presuntamente zombis en Imelsa y Ciegsa, el abogado Emilio Pérez Mora considera que "no existe prueba de cargo que demuestre la culpabilidad de Alfonso Rus. Es el consejo de administración quien nombra a Benavent gerente de Imelsa y, como presidente de la Diputación de València, delega en un consejero delegado de empresas todo lo relativo a Imelsa, que ni está ni se le espera, porque la Fiscalía Anticorrupción nunca tuvo interés en preguntarle a este consejero". El letrado ha criticado "cosas tan extrañas o esquizofrénicas" que se han vivido durante la instrucción como que "Rosa Pérez fuera investigada y acusación particular al mismo tiempo". Respecto a los delitos que se imputa al exalcalde de Xàtiva, el abogado considera que "alucinante lo de la organizacion criminal de peperos que no tiene problemas en beneficiar a la oposición: PSOEy EU", al adjudicarles también asesores en Imelsa.

Respecto a las iniciales inculpaciones realizadas por Marcos Benavent cuando colaboraba con la Fiscalía Anticorrupción, "la cuestión principal es saber cuando miente o no. Rus no le impuso la contratación de nadie y menos para que cobrara sin trabajar". Y ha asegurado que fue "engañado por la Fiscalía Anticorrupción.