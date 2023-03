"Este 8M tenemos que volver a desbordar las calles", ha clamado la ministra de Igualdad, Irene Montero, este sábado en referencia al Día Internacional de la Mujer que se celebrará el próximo miércoles. Sin embargo, antes de fecha, se celebrará en el Congreso el debate sobre la proposición de ley que registró el PSOE para reformar la ley del 'solo sí es sí' y la cual no apoyará Unidas Podemos si no se alcanza un acuerdo en los próximos días. La dirigente morada ha hecho un llamamiento al PSOE para alcanzar ese entendimiento y no llegar a un 8M en el que "den palmadas de alegría los adversarios de los derechos de las mujeres".

"Tenemos que llegar a un acuerdo para que el día 7 de marzo no se vote en el congreso de los diputados la vuelta al Código Penal de La Manada y le demos la oportunidad al PP y Vox de sumar sus votos al PSOE para retroceder en los derechos que hemos conquistados", ha sentenciado la responsable de Igualdad en un acto celebrado en Madrid. Sin hacer apenas alusiones al PSOE y con una dureza menor a la que ha exhibido en días anteriores, Montero ha señalado que el Gobierno "tiene que dar una respuesta a la preocupación social y a las víctimas que están viendo como algunos jueces rebajan las condenas a los agresores". Según ha dicho, "esa respuesta tiene que ser una respuesta feminista", dejando claro que la propuesta de los socialistas no lo es. Los morados rechazan el planteamiento del PSOE porque vuelve a introducir en el Código Penal la "violencia o intimidación" como condiciones necesarias en un subtipo del delito de agresión sexual. Roces por la norma Las referencias directas a la ley del 'solo sí es sí' se han acabado ahí, aunque minutos después ha señalado que "los derechos que conquistamos hay que defenderlos una vez que están escritos en el Boletín Oficial del Estado porque siempre hay riesgo de que los reaccionaros se cuelen por algunos de los agujeros que su poder les permite para dar pasos atrás". La reforma de la norma, que lleva siendo objeto de discrepancias públicas desde hace un mes, no se ha colado en el acto en el que, de forma paralela, estaba participando Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo no ha mencionado la ley en ningún momento y no se ha salido del guion que ya dejó escrito este viernes: "Este gobierno de coalición tiene una agenda que supera con mucho cualquier discrepancia que podamos tener. Nos unen más cosas que las que nos separan"