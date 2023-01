El PP considera que debe convocarse de inmediato la comisión de seguimiento del pacto antiyihadista después del presunto ataque terrorista, ocurrido este miércoles en Algeciras, en el que murió un hombre y que la Audiencia Nacional está investigando. La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, compareció para reprochar “que no ha existido ninguna comunicación entre el Gobierno y su formación” a ningún nivel: ni el presidente ha llamado a Alberto Núñez Feijóo, ni tampoco portavoces de los grupos parlamentarios han trasladado ninguna información. “Esta no es la manera de funcionar en una democracia. Tiene que existir comunicación en los asuntos sensible”, zanjó la portavoz del PP en el Congreso.

El detenido en Algeciras ya fue expulsado de la parroquia y de una mezquita por sus modos violentos Todavía se está investigando la motivación del atacante y si se trató o no de un atentado yihadista, pero el PP entiende “que los cauces que están establecidos en ese sentido son los que deben funcionar para informar a los grupos del Congreso”. “Acudimos al pacto antiyihadista porque no tenemos información del ataque”, se quejó Gamarra. Sobre las declaraciones de dirigentes de Vox, incluido su presidente, Santiago Abascal, que afirmó que “unos les abren las puertas, otros los financian y el pueblo los sufre”, y pidió “no tolerar que el islamismo avance en nuestro suelo”, Gamarra aseguró que el PP “no estigmatizar a un colectivo por lo que haga uno de sus integrantes”, porque “el camino es combatir con toda la dureza a los integristas, pero respetando a quienes no lo son y forman parte de nuestra comunidad”. El envío de carros a Ucrania Sobre el futuro envío de carros de combate a Ucrania que el ministro Félix Bolaños anticipó ayer a la espera de que Margarita Robles explique todos los detalles, el PP ha registrado una solicitud para que de manera urgente comparezca la ministra de Defensa en la comisión del ramo en el Congreso. “Esa comparecencia es indiscutible y permitirá fijar la posición del congreso sobre un asunto de relevancia”. Los populares entienden que todos los grupos “tienen derecho a conocer la decisión del Gobierno y las razones que le impulsan a tomar esa decisión”. El Gobierno da por hecho el envío de tanques a Ucrania y avisa que no pasará por el Congreso En la dirección reconocen que igual que el resto de socios del Ejecutivo, ven razonable que se someta a votación de la Cámara la decisión, una vez se hayan escuchado todas las explicaciones. Eso, explican fuentes de Génova, permitiría la foto de los apoyos que tiene Sánchez en materia de política de Defensa. La realidad es que es un asunto muy sensible dentro de la propia coalición con Unidas Podemos y que socios estables como ERC y Bildu ya se han mostrado en contra del envío de esos carros. El PP sí respaldará al Gobierno. El CIS y el INE, en el foco Después de que Feijóo presentara el plan de calidad institucional en Cádiz el lunes, el PP dará un paso más llevando las medidas incluidas en el documento al Congreso. La semana que viene registrará dos proposiciones de ley sobre el CIS y el INE. La primera estará destinada “a recuperar el prestigio perdido” y “establecer los requisitos que debe tener la persona que vaya a ocupar esa responsabilidad”. Deberá acreditar “imparcialidad y méritos suficientemente valiosos”, además de recuperar la transparencia de los datos. Además, el PP también registrará una proposición no de ley en la comisión de calidad democrática para “abrir el camino de institucionalizar esa relación” entre presidente y jefe de la oposición.