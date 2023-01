Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha apoyado este miércoles al candidato del partido a la alcaldía, Daniel Sirera, en un mítin en la capital catalana y lo ha hecho definiendo a Sirera como un político valiente frente a la decisión del socialista Collboni de abandonar el gobierno local. Feijóo ha aprovechado para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusado de contar "muchas mentiras a los catalanes" respecto a sus pactos con el independentismo y ha prometido un diálogo en Cataluña basado "en la lealtad a la Constitución y al Estatut".

En clave municipal, el líder del PP ha ironizado sobre la decisión de Collboni de ser un político que "cuando llegan las elecciones se va del gobierno para que no les desgaste el gobierno del que forman parte; felicito a un político que se va del gobierno de Barcelona para presentarse a alcalde, es toda una declaración de intenciones de un político satisfecho con lo que ha hecho como vicealcalde". Frente a ello ha descrito al candidato popular como alguien que "ha venido a desgastarse por Barcelona" frente a los "que huyen cuando no quieren que se les identifique con lo que han hecho, con su jefa".

En clave española, Feijóo ha hablado de "cacicada" para definir la reforma del Código Penal, en un marco de "erosión institucional sin precedente" por parte del Gobierno, lo cual ha definido como "contrario a la democracia". Lo ha afirmado en relación a la ley del "sólo sí es sí" y a la supresión de la sedición y la reforma de la malversación. "Que los políticos nos reduzcamos a nosotros mismos las penas, eso sí que es una cacicada". El líder del PP ha descrito a Sánchez com alguien que convierte a España "en refugio de la administración desleal, de la utilización del dinero público para delinquir".

Diálogo pero no para hablar del conflicto

Pero Feijóo sobre todo ha querido desarmar la tesis del Gobierno de que ha acabado con el independentismo. "Si hay un político que ha mentido más a los catalanes que al resto de españoles es Sánchez", ha proclamado, y lo ha argumentado recordando que pidió el voto para garantizar que no dependería del independentismo y "hoy los partidos independentistas son la clave de bóveda en la que se han basado los pactos parlamentarios". "Vino a decir que iba a recuperar el delito de referéndum ilegal y ha suprimido el de sedición, pidió el voto para decir que iba a luchar contra la corrupción y ha bajado las penas por corrupción".

Todo ello para describir a un presidente movido por intereses personales y en el independentismo. Y en relación al diálogo, Feijóo ha asegurado que no existe porque "una parte impone y la otra obedece". "Esto no es un diálogo, es un chollo", ha zanjado.

"Atraer a las empresas que se han ido"

En cuanto a su propuesta para Cataluña, Feijóo se ha limitado a proponer "un diálogo razonable basado en la lealtad constitucional y al Estatut" y centrado en evitar el debate sobre la sedición o la rebaja de penas y abordar cuestiones como el crecimiento económico, el empleo o los servicios públicos. En este punto ha apuntado la necesidad de "volver a atraer a las empresas que se han ido" de Cataluña. "Me interesa más que vengan empresas que no ciertos políticos", ha apuntado.

Feijöo ha defendido "un país unido, en el que los políticos vengamos a soldar y no a fracturar" y ha cargado contra la gestión económica del Gobierno describiendo en negativo la situación económica y la falta de rebaja de impuestos como reclama el PP.

"Triste, oscura, sucia, peligrosa"

Sirera ha descrito a Barcelona como una ciudad "triste, oscura, sucia, peligrosa, la gente tiene miedo a pasear sola por la ciudad, tenemos miedo a que nuestros hijos salgan a pasear por la noche, la gente tiene miedo a dejar sus casas solas, la ciudad se ha convertido en un polo de atracción de okupas y antisistema". El candidato se ha desmarcado de los partidos de izquierda y de Junts, porque estos quieren ponerla "al servicio de la causa independentista" y ha defendido la libertad y el bilingüismo.

Sirera ha resumido: "El principal problema de Barcelona es Ada Colau", Y fernte a la opción de Collboni o Trias como alternativa, ha afirmado que "votar a Collboni es apuntalar a Pedro Sánchez en la moncloa, a ERC, Bildu y Podemos". Y sobre Trias ha resumido: "Apostar por Trias es apostar por Carles Puigdemont", y se ha presentado como una alternativa "sensata".

Fumadas solidarias y Patti Smith

Bajo el lema "La Barcelona sensata", el acto -que ha comenzado con el "People have the power" [la gente tiene el poder] de Patti Smith para acompañar la entrada de los dirigentes en la sala- ha congregado a unos 280 seguidores del PP en un auditorio de la avenida Diagonal de Barcelona, con algunas personas que no han podido acceder al recinto y presencia de dirigentes históricos del partido.