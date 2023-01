Un grupo de manifestantes ha abucheado este jueves al presidente de ERC, Oriol Junqueras, en la protesta contra la cumbre hispano-francesa que se celebra en Barcelona, y han proferido gritos de 'botifler' (traidor).

Junqueras ha asistido a la manifestación encabezando la delegación de ERC, y se ha ido alrededor de las 9.30 horas, y ha sido entonces cuando un grupo de manifestantes le ha abucheado y ha proferido cánticos de "Puigdemont, el nostre president". Fuentes de ERC han explicado a EFE que Junqueras ha abandonado la manifestación "cuando tenía previsto", ya que a las 10.00 horas tenía que acudir a un "compromiso".

Entre los gritos de algunos manifestantes incluso se ha podido escuchar un "Junqueras, traidor, te queremos en la prisión". El líder de ERC salió de la cárcel indultado por el Gobierno central tras estar más de tres años condenado por los hechos del 1-O.

Unos 6.500 independentistas, según la Guardia Urbana, protestan este jueves en la avenida Maria Cristina de Barcelona a las puertas del Museu Nacional d'Art de Cataluña, donde se celebra la cumbre hispano-francesa. El papel de ERC en la cumbre hispano-francesa ha sido controvertido entre el independentismo puesto que mientras el presidente de la Generalitat, el republicano Pere Aragonés, ha acudido a la recepción, Junqueras se ha manifestado en contra de la cita política.

"No ha acabado nada"

Antes, Junqueras reivindicó que el procés independentista "no ha terminado": "Hemos venido para decirle a (Pedro) Sánchez que aquí no ha acabado nada". Además, ha añadido: "El independentismo sigue bien vivo. El conflicto no ha terminado porque sigue habiendo represión contra los catalanes en forma de persecución económica y de juicios".

"Este conflicto no terminará hasta que la sociedad catalana pueda ejercer su derecho a la autodeterminación votando. Ese es el camino que seguimos. En este camino seguimos trabajando y negociando en todos los ámbitos. Lo hacemos de gobierno a gobierno con el Gobierno español", ha aseverado el presidente de ERC.

Junqueras también ha abordado la contradicción de ERC ante la cumbre, con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, haciendo de "anfitrión" institucional a la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la república francesa, Emmanuel Macron. "Somos conscientes que queda camino por hacer. Y lo seguiremos haciendo dentro y fuera de la cumbre", ha afirmado Junqueras.

Preguntado sobre las críticas de un sector del independentismo hacia el papel de Aragonès, Junqueras ha respondido: "Entendemos la posición de todos pero reiteramos que aprovecharemos todos los espacios y oportunidades para reivindicar los derechos de nuestro país. Lo haremos dentro y fuera de la cumbre". Sobre Aragonès, el líder de ERC ha dicho que su papel le "convence completamente".

Finalmente, Junqueras también se ha referido a la amnistía que se reclama para todas las personas vinculadas al independentismo y que están inmersas en causas judiciales. "Caminamos hacia la amnistía. Estamos más cerca. La derogación de la sedición es un paso muy importante. Y la reforma de la malversación, aunque no sea suficiente, también es un paso adelante", ha argumentado. En ese sentido, ha añadido que "queda camino por delante" y que lo seguirán recorriendo "al lado de la sociedad catalana y de la comunidad internacional".

Puigdemont muestra su apoyo

Por su parte, el expresidente de la Generalitat y eurodiputado de JxCat, Carles Puigdemont, ha expresado este jueves su apoyo a quienes se manifiestan en Barcelona en contra de la cumbre hispano-francesa "pese a todas las dificultades".

Puigdemont, huido en Waterloo (Bélgica) desde el referendo ilegal del 1-O, lo ha expresado así a través de su perfil en Twitter. "Mucha fuerza, ánimos y determinación a todos los que hoy estaréis en la manifestación en Barcelona", afirma Puigdemont, antes de transmitir "un agradecimiento inmenso por estar siempre, pese a todas las dificultades".

Molta força, ànims i determinació a tots els qui avui sereu a la manifestació a Barcelona. I un agraïment immens per ser-hi sempre, malgrat totes les dificultats. pic.twitter.com/jkirNWssUy — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) 19 de enero de 2023

En su tuit, Puigdemont adjunta la imagen de uno de los carteles de convocatoria de la manifestación en el que aparece el eslogan: "Aquí no ha acabado nada. ¡Independencia, Países Catalanes, basta de represión!.