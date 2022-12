El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha descartado este martes el referéndum que pide el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès: "Sabe que no se celebrará. Lo sabe perfectamente".

En declaraciones a SER Catalunya, Illa ha salido al paso del mensaje institucional de este lunes de Aragonès, que apostó por lograr en 2023 un "gran acuerdo en Cataluña" para organizar un referéndum de autodeterminación inspirado en la experiencia de Canadá y el Quebec.

El discurso de Aragonès no le "gustó" a Illa, porque en este tipo de mensajes institucionales de fin de año debería "dirigirse a todos los catalanes y buscar aquellos puntos de consenso y unidad".

En cambio, ha lamentado, "hizo un discurso político" que a su juicio no fue "acertado": "Me decepciona mucho que siga insistiendo en fijar horizontes imposibles para Cataluña y que no son un punto de consenso", ha remarcado.

Según Illa, "valdría más fijar objetivos razonables para 2023, como por ejemplo que Cataluña genere prosperidad y aproveche para volver a ser líder económico de España, esto es un objetivo viable".

"Lo tenemos a nuestro alcance, sobre todo si no hacemos tonterías con inversiones que pueden venir aquí", ha advertido Illa, que ha aludido a proyectos como la B-40 o el Hard Rock, que el PSC reivindica en la negociación de los presupuestos para 2023.

Illa ha remarcado que "no se puede estar con la cultura permanente de la queja y, cuando te dan dinero para hacer una inversión que el territorio reclama, negarte a hacerlo por un interés electoral espúreo", porque "esto es empequeñecer mucho a Cataluña".

Sobre la negociación presupuestaria con el Govern, ha comentado que "en las próximas horas" los socialistas darán a conocer su posición al respecto, si bien ya ha dado a entender que ERC debe poner más de su parte para conseguir un acuerdo: "Negociar es un verbo que a ERC le cuesta mucho pronunciar y practicar".

Illa ha recalcado que el PSC es un partido "responsable" y dispuesto a llegar a un acuerdo, aunque "no será un presupuesto de adhesión, como me parece que Aragonès pretende, será un presupuesto negociado" y, de momento, "está costando mucho".

ERC, según Illa, tiene que ser consciente de que, tras el "colapso" de su Govern de coalición con JxCat, "debe negociar, que quiere decir ceder".

Lo que no le ha gustado es que Aragonès empezara cerrando un acuerdo presupuestario con los comunes, que tienen ocho diputados, antes que con el PSC, que tiene 33.

Sin embargo, el acuerdo que han suscrito Aragonès con los comunes "no nos obliga, lo estamos estudiando", ha advertido Illa.