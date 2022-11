El Gobierno ha decidido no esperar más y ha activado el nombramiento de los dos magistrados que le correspondía proponer para renovar el Tribunal Constitucional (TC). En esta tanda también debían renovarse otros dos miembros, en este caso a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, un organismo que el próximo domingo cumplirá nada menos que cuatro años caducado. A ese argumento se aferra el sector conservador del órgano de gobierno de los jueces, que goza de mayoría en la institución, para negarse a proponer a sus candidatos al TC. Todo saltó por los aires hace un mes, cuando el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cedió a las presiones internas en el partido que le reclamaban romper el pacto que estaba a punto de sellar con el Gobierno.

Y de todo este berenjenal, ¿quién tiene la culpa? Pues los españoles no señalan a un responsable claro. Según el barómetro de noviembre del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para los medios del grupo Prensa Ibérica, el 33,4% de los ciudadanos creen que el PP tiene más responsabilidad que el PSOE en que siga bloqueada la renovación del Poder Judicial. Pero no dista mucho el 25,5% de los encuestados que achacan el fiasco a los socialistas. Y todavía hay un 22,1% que atribuyen el bloqueo a los dos partidos por igual. El 18,9% no se pronuncia al respecto.

Como era de esperar, entre los votantes de los partidos de izquierdas e independentistas se señala más al PP como culpable, mientras que en las derechas se responsabiliza más al PSOE. No obstante, llama la atención que uno de cada cuatro votantes del PP (28,3%) repartan culpas por igual a Feijóo y a Sánchez, lo mismo que sucede con el 14,8% de votantes del PSOE. En el electorado socialista hay más autocrítica que en el popular, pues un 12,9% de quienes votaron a Sánchez en 2019 achacan a su propio partido el bloqueo del Poder Judicial, mientras que apenas el 3,9% de los simpatizantes de Feijóo echan la culpa a su propio líder.

Los votantes de Ciudadanos son los que menos se definen por uno u otro culpable: el 36,9% atribuye el fiasco a socialistas y populares por igual, el 26,7% señala al PSOE y el 18,5% ve más responsable al PP. Otro dato llamativo es que los electores de ERC y de Más País solo culpan a Feijóo o a Feijóo y a Sánchez al mismo tiempo, pero en ningún caso señalan en exclusiva al líder socialista.

Por comunidades autónomas, en Catalunya y Euskadi es donde más se responsabiliza al PP, con porcentajes por encima del 48%, mientras que en el resto de España las culpas están bastante más repartidas y las diferencias son muy pequeñas. Con todo, en Andalucía y Canarias hay más críticos con el PSOE y, en cambio, en Madrid, las Castillas, la Comunitat Valenciana y Galicia se responsabiliza más al PP.